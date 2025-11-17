مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

نظمت مكاتب الدفاع المصرى بالخارج عددا من الإحتفاليات بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال الفعاليات تم إستعراض الدور البطولى الذى قام به رجال القوات المسلحة فى إستعادة الأرض وإقامة السلام وهو ما تجسد عملياً فى نصر أكتوبر العظيم ، فضلا عن إستعراض مهام القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

واتسمت الإحتفاليات بعمق الروابط التى تجمع مصر بالدول الصديقة والشقيقة ، ومدى أهمية تنظيم تلك الإحتفاليات التى تعكس تقارب الشعوب وتقديرها لمناسباتها الوطنية.