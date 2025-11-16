قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند
الأوقاف عن مسابقة دولة التلاوة: حين يعلو صوت القرآن في مصر تتحرّك القلوب قبل الألسنة
بعد اعتزاله التمثيل.. مجدي عبيد يطلب مساعدته في إيجاد فرصة عمل
عبدالغفار: صحة المصريين مسئولية دولة كاملة.. وليست شأن وزارة واحدة
أخبار البلد

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية
موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية
عبد الفتاح تركي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر .. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتصاعد تساؤلات المواطنين في مصر بشأن موعد أول أيام الصوم، وسط رغبة كبيرة من الأسر في معرفة التوقيت الدقيق للاستعداد لطقوس الشهر الروحية والاجتماعية.

هذه الاستفسارات تجيء في ظل أهمية التوثيق الفلكي والرؤية الشرعية في تحديد بداية الشهر الكريم بدقة، لا سيما في بلدٍ مثل مصر حيث يأخذ المسلمون مسألة رؤية الهلال على محمل الجد.

موعد شهر رمضان 2026

موعد نهاية شعبان وبداية رمضان وفق الحسابات الفلكية

كشفت الحسابات الفلكية أن نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن توافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 فلكيًا، ما يمهد لبدء شهر رمضان في اليوم الذي يليه.

وبناءً على هذه الحسابات، من المنتظر أن يكون خميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما أعلنته الجهات الفلكية المختصة، وهو ما يمنح المسلمين فرصة لترتيب استحقاقات العبادة منذ اللحظة المبكرة.

استطلاع هلال رمضان 2026

من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شعبان بعد غروب الشمس، وهو الموعد الشرعي والديني المتعارف عليه لتحديد ما إذا كان الشهر سيكمل 29 يومًا أو يكتمل 30 يومًا. 

ويعتمد القرار النهائي على ما ستعلنه دار الإفتاء بناءً على المعاينة والرصد الفلكي، إذ قد تختلف الرؤية من منطقة إلى أخرى حسب ظروف الرصد ووضوح السماء.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

مدة بقاء الهلال في سماء مصر والعالم

تشير التوقعات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 37 دقيقة في سماء القاهرة بعد غروب شمس يوم الرؤية، في حين سيبقى الهلال لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة. أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية، فتتراوح المدة بين 34 و37 دقيقة، ما يساعد على إمكانية رؤية الهلال بسهولة مناسبّة من معظم المناطق المصرية.

وعلى المستوى العربي والإسلامي الأوسع، من المنتظر أن يبقى الهلال في العواصم والمدن الإسلامية الأخرى لفترات بين 20 و44 دقيقة بعد غروب الشمس، باستثناء مدينة جاكرتا في إندونيسيا، إذ من المحتمل أن يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ دقيقة واحدة، ما يجعلها حالة فلكية فريدة لهذا العام. وفي حال تحقق ذلك، يُتوقع أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 هو غرة شهر رمضان 1447 هجريًا فلكيًا، بما ينسجم مع الحسابات الأولية.

بعد غد.. كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع نهاية شهر رمضان ولن يرى في مصر والمنطقة العربية

الأشهر الهجرية وما بعدها

ولتوضيح السياق الهجري، تُعد الأشهر الهجرية اثنتي عشرة شهرًا، وهي: المحرم (1)، صفر (2)، ربيع الأول (3)، ربيع الآخر (4)، جمادي الأول (5)، جمادي الآخر (6)، رجب (7)، شعبان (8)، رمضان (9)، شوال (10)، ذو القعدة (11)، ذو الحجة (12). ويُستخدم هذا التقويم في تحديد مناسبات دينية مهمة، مثل الصوم والحج، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا برصد الهلال وأعمال الرؤية الشرعية.

كيفية الاستعداد لشهر رمضان 2026

بالنظر إلى أن رمضان يمثل شهرًا متميزًا من الناحية الروحية والاجتماعية، فإن هناك عددًا من النصائح التي يمكن للمواطنين اتباعها استعدادًا له:

  • تلاوة وتدبّر القرآن الكريم يوميًا، بدءًا من أول ساعات اليوم، لتثبيت الروحانية والتواصل مع النص المقدس.
  • الإنفاق في الصدقات يوميًا قبل دخول رمضان، بحيث يصبح العطاء عادة تتواصل في الشهر الكريم بكل يسر وسهولة.
  • صلاة قيام الليل بانتظام، حتى يتمكن الصائمون من أداء صلاة التهجد خلال رمضان بروحانية وبنية قوية.
  • صيام أيام الاثنين والخميس أسبوعيًا، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، ما يساعد الجسم والعقل على التمرّن على الصيام قبل ساعات رمضان الطويلة.
مشروبات على مرضى الضغط تجنبها خلال شهر رمضان

أهمية الموعد الفلكي والشرعي

يكتسب تحديد بداية رمضان دقة كبيرة من الناحيتين الفلكية والشرعية، لأن رؤية الهلال تمثل الشرط الأساسي لبدء الصوم، وهو ما يعكس تلاحمًا بين العلم والدين. 

وفي مصر، يلعب دور دار الإفتاء دورًا محوريًا في التحري الشرعي لمواءمة الحسابات الفلكية مع الواقع الميداني، ما يضمن إعلانًا موثوقًا لبدء أول أيام رمضان، ويمنح الصائمين الاطمئنان اللازم للدخول في عبادة الصيام بطريقة شرعية صحيحة.

انعكاسات اجتماعية وروحية

يمثل إعلان أول يوم رمضان حدثًا ذا أبعاد دينية واجتماعية قوية؛ فالعائلات في مصر تبدأ التخطيط لتحضيراتها الرمضانية، من ترفيه اجتماعي وإنفاق منشود، فضلًا عن الاستعداد الروحي من خلال أداء العبادات والنية الصافية.

ويكون دخول رمضان في توقيت محدد له أثر كبير في تنظيم الحياة اليومية مثل الجدول الغذائي، السحور، والإفطار، وكذلك تنظيم صلاة التراويح ودعوات الإفطار الجماعية بين الأهل والجيران.

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء خلال شهر رمضان

إشارة إلى دور الإعلام والفلكيّين

يلعب الإعلام المحلي، بالإضافة إلى الجهات الفلكية والدينية، دورًا بارزًا في توعية المواطن حول موعد الرؤية وأهميتها، وكذا نشر الحسابات الفلكية والمعلومات اللازمة للمواطن العادي لفهم ابتداء الشهر.

كما أن التقدّم في العلم الفلكي يساعد في تقليل الخلافات حول أول أيام الشهر وضبط الرؤية بين المحافظات المختلفة.

ومع اقتراب خميس 19 فبراير 2026 المحتمل كأول أيام رمضان، يتعين على المواطنين متابعة إعلان دار الإفتاء المصرية الرسمي بعد استطلاع الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذلك متابعة النشرات الفلكية والعلمية الموثوقة.

موعد شهر رمضان 2025 فلكيا

كما يُنصح بالبدء في الاستعداد الروحي من الآن عبر تلاوة القرآن، والصدقة، وصلاة القيام، وصيام الاثنين والخميس، لتكون النفس والجسد على استعداد تام لدخول الشهر الفضيل.

موعد رمضان موعد رمضان 2026 مصر أول أيام رمضان 2026 رؤية هلال رمضان 1447 استطلاع هلال رمضان مصر الحسابات الفلكية رمضان 2026 كيفية الاستعداد لرمضان 2026 الأشهر الهجرية رمضان دار الإفتاء رؤية الهلال رمضان

