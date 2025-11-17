ناقد فني: فيلم السلم والثعبان كان هيحقق نجاحًا أكبر باسم مختلف

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن فيلم السلم والثعبان كان من الممكن أن يحقق نجاحًا أوسع لو حمل اسمًا مختلفًا، مشيرا إلى أن القيمة الفنية لا تُصنع بالألفاظ أو الإثارة المفتعلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن بعض صناع الأعمال يلجؤون إلى استخدام ألفاظ خادشة بدل تقديم قيمة فنية حقيقية.

وتابع: “هل يتذكر الجمهور أعمال المهرجين الذين يعتمدون على الألفاظ فقط؟”، لافتا إلى أن كبار نجوم الفن مثل فؤاد المهندس لم يلجؤوا يومًا إلى الألفاظ الخارجة على المسرح، رغم نجاحهم الجماهيري الواسع.

وأشار إلى أن أصول الفن لا تزال ثابتة مهما تغير الزمن، متابعا أن الفيلم يستهدف طبقة مختلفة.