يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
فن وثقافة

آية سليم: جرأة الألفاظ في فيلم السلم والثعبان أقل من الواقع بكثير

آية سليم
آية سليم
سعيد فراج

تحدثت الفنانة آية سليم، عن مشاركتها في فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" المعروض حالياً في دور السينما وكشف عن دورها في العمل اذ تجسد شخصية "أمينة"، صديقة أسماء جلال، التي تشكل دائما سندا لها، وتشجعها في كل قرار، وتشاركها التفكير، وتضع لها الخطط التي تساعدها على استرداد كرامتها أو الحصول على حقها عندما تشعر بالجرح أو الانكسار.

وأضافت آية سليم في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن شخصية أمينة التي تلعبها في العمل تمثل نموذج الصديقة الوفية والقوية، الفتاة التي تعمل بجد وتركز على حياتها، ولا تسمح للرجال بأن يفسدوا حياتها. وأكدت أن قوتها لا تنبع من كره الرجال، بل من وعيها وتركيزها على عملها، بحيث لا يمكن لأي رجل أن يخدعها بسهولة.

وعبرت آية عن حماسها الشديد لمشاركة فيل فيلم "السلم والثعيان: لعب عيال" بع مرور أربع وعشرين سنة على الجزء الأول، مشيرة إلى أن الجزء الأول من الفيلم يعد واحد من أقرب الأعمال إلى قلبها وأكثرها حبا لديها، مؤكدة على أن إن الفيلم ليس مجرد قصة ناجحة من الماضي، بل عمل يظل واقعيًا حتى اليوم، لأنه يعتمد على العلاقات الإنسانية التي تستمر عبر الزمن.

وتابعت آية أن معظم الردود التي تلقتها كانت إيجابية وتشيد بالفيلم، مؤكدة أنها لم تر أي هجوم أو انتقادات حادة، بل اعتبر كثيرون أن الفيلم يغير بعض المفاهيم في العلاقات، ويعالج مشكلة الملل والرتابة بطريقة مختلفة. وأضافت أنه على الرغم من اختلاف آراء الناس، إلا أن الانطباعات التي وصلتها كانت إيجابية تمامًا.

وشددت آية سليم على أن الألفاظ المستخدمة في الفيلم ليست جديدة على مجتمعنا، مشيرة إلى أن الجمهور في الواقع يستخدم كلمات أقوى بكثير لأنها جزء من حياتنا اليومية، ولكن عند سماع هذه الألفاظ على شاشة السينما، يكون هناك اعتراض، لافتة أن الفيلم نقل الواقع بشكل صادق ليشعر المشاهد أنه يشاهد شيئًا حقيقيا.

فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، آية سليم، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وعدد ىخر من الفنانين تظهر الفنانة القديرة سوسن بدر كضيفة شرف، الفيلم من قصة وإخراج وإنتاج طارق العريان، وشارك فى كتابته أحمد حسنى، بينما يتولى الإنتاج موسى عيسى.

أعمال آية سليم

يذكر أن اية سليم تشارك بظهور خاص في مسلسل "ورد وشوكولاتة" المعروض حالياً، وهو من بطولة زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، وسف حشيش والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

آية سليم أعمال آية سليم الفنانة آية سليم فيلم السلم والثعبان

