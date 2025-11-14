آية سليم: جرأة الألفاظ في فيلم السلم والثعبان أقل من الواقع بكثير

تحدثت الفنانة آية سليم، عن مشاركتها في فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" المعروض حالياً في دور السينما وكشف عن دورها في العمل اذ تجسد شخصية "أمينة"، صديقة أسماء جلال، التي تشكل دائما سندا لها، وتشجعها في كل قرار، وتشاركها التفكير، وتضع لها الخطط التي تساعدها على استرداد كرامتها أو الحصول على حقها عندما تشعر بالجرح أو الانكسار.

وأضافت آية سليم في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن شخصية أمينة التي تلعبها في العمل تمثل نموذج الصديقة الوفية والقوية، الفتاة التي تعمل بجد وتركز على حياتها، ولا تسمح للرجال بأن يفسدوا حياتها. وأكدت أن قوتها لا تنبع من كره الرجال، بل من وعيها وتركيزها على عملها، بحيث لا يمكن لأي رجل أن يخدعها بسهولة.

وعبرت آية عن حماسها الشديد لمشاركة فيل فيلم "السلم والثعيان: لعب عيال" بع مرور أربع وعشرين سنة على الجزء الأول، مشيرة إلى أن الجزء الأول من الفيلم يعد واحد من أقرب الأعمال إلى قلبها وأكثرها حبا لديها، مؤكدة على أن إن الفيلم ليس مجرد قصة ناجحة من الماضي، بل عمل يظل واقعيًا حتى اليوم، لأنه يعتمد على العلاقات الإنسانية التي تستمر عبر الزمن.

وتابعت آية أن معظم الردود التي تلقتها كانت إيجابية وتشيد بالفيلم، مؤكدة أنها لم تر أي هجوم أو انتقادات حادة، بل اعتبر كثيرون أن الفيلم يغير بعض المفاهيم في العلاقات، ويعالج مشكلة الملل والرتابة بطريقة مختلفة. وأضافت أنه على الرغم من اختلاف آراء الناس، إلا أن الانطباعات التي وصلتها كانت إيجابية تمامًا.

وشددت آية سليم على أن الألفاظ المستخدمة في الفيلم ليست جديدة على مجتمعنا، مشيرة إلى أن الجمهور في الواقع يستخدم كلمات أقوى بكثير لأنها جزء من حياتنا اليومية، ولكن عند سماع هذه الألفاظ على شاشة السينما، يكون هناك اعتراض، لافتة أن الفيلم نقل الواقع بشكل صادق ليشعر المشاهد أنه يشاهد شيئًا حقيقيا.

فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، آية سليم، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وعدد ىخر من الفنانين تظهر الفنانة القديرة سوسن بدر كضيفة شرف، الفيلم من قصة وإخراج وإنتاج طارق العريان، وشارك فى كتابته أحمد حسنى، بينما يتولى الإنتاج موسى عيسى.

أعمال آية سليم

يذكر أن اية سليم تشارك بظهور خاص في مسلسل "ورد وشوكولاتة" المعروض حالياً، وهو من بطولة زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، وسف حشيش والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.