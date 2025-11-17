هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق سبع مناطق روسية ليل الاثنين.

صرح دينيس بوشيلين، المسؤول الأعلى المدعوم من روسيا في دونيتسك، بأن هجومًا شنته طائرات أوكرانية مُسيّرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 500 ألف شخص في عدة مناطق. وكتب بوشيلين على تيليجرام أن العمل مستمر لاستعادة إمدادات الكهرباء.

أعلن حاكم منطقة أوليانوفسك شرق موسكو صد هجوم شنته طائرة أوكرانية مُسيّرة على محطة كهرباء هناك. وكتب أليكسي روسكيخ على تيليجرام أنه لم تقع إصابات.