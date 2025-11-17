قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
أخبار العالم

بن جفير يشدد الخناق على المساجد وحفلات زفاف الفلسطينيين

محمد على

في تصرف متطرف إرهابي جديد من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ضد المساجد، أكد أن الشرطة ستطبق ما يعرف باسم "قانون الضوضاء"، الذي ينص على مصادرة مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي المحتلة.

وتوجه الوزير اليميني المتطرف إلى جنوب الأراضي المحتلة، عقب ورود أنباء عن إطلاق نار كثيف سمع من منطقتين في النقب.

في مقطع فيديو سُجّل بوقت متأخر من ليل الأحد، زعم بن جفير أن إطلاق النار في بلدة اللقية جاء ردا على مصادرة الشرطة لمكبرات صوت المساجد في وقت سابق من هذا الشهر.

قال من سيارته: "طبقت الشرطة قانون الضوضاء الصادرة عن المساجد، وردا على ذلك بدأ بعض المجرمين هناك بإطلاق النار في الهواء ظنا منهم أنهم سيردعوننا".

وفي المقطع ذاته، روّج بن جفير لعمليات هدم المنازل التي نفذت في المناطق البدوية خلال توليه منصبه، قائلا إن "أكثر من 5 آلاف منزل مبني بشكل غير قانوني هُدم هذا العام"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

 أضاف أن الشرطة تشدد أيضا إجراءاتها على منع إطلاق النار في حفلات الزفاف، في محاولة مستمرة منه على تضييق الخناق على الفلسطينيين بكل السبل الوحشية.

أردف الوزير المتطرف: "استدعينا الحرس الوطني. لن نسمح بإقامة مثل هذه الحفلات، ونتخذ العديد من الإجراءات الأخرى".

وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف مساجد وحفلات زفاف الفلسطينيين تصرف متطرف إرهابي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير المساجد قانون الضوضاء الأراضي المحتلة النقب

