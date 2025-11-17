بن جفير يشدد الخناق على المساجد وحفلات زفاف الفلسطينيين

في تصرف متطرف إرهابي جديد من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ضد المساجد، أكد أن الشرطة ستطبق ما يعرف باسم "قانون الضوضاء"، الذي ينص على مصادرة مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي المحتلة.

وتوجه الوزير اليميني المتطرف إلى جنوب الأراضي المحتلة، عقب ورود أنباء عن إطلاق نار كثيف سمع من منطقتين في النقب.

في مقطع فيديو سُجّل بوقت متأخر من ليل الأحد، زعم بن جفير أن إطلاق النار في بلدة اللقية جاء ردا على مصادرة الشرطة لمكبرات صوت المساجد في وقت سابق من هذا الشهر.

قال من سيارته: "طبقت الشرطة قانون الضوضاء الصادرة عن المساجد، وردا على ذلك بدأ بعض المجرمين هناك بإطلاق النار في الهواء ظنا منهم أنهم سيردعوننا".

وفي المقطع ذاته، روّج بن جفير لعمليات هدم المنازل التي نفذت في المناطق البدوية خلال توليه منصبه، قائلا إن "أكثر من 5 آلاف منزل مبني بشكل غير قانوني هُدم هذا العام"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

أضاف أن الشرطة تشدد أيضا إجراءاتها على منع إطلاق النار في حفلات الزفاف، في محاولة مستمرة منه على تضييق الخناق على الفلسطينيين بكل السبل الوحشية.

أردف الوزير المتطرف: "استدعينا الحرس الوطني. لن نسمح بإقامة مثل هذه الحفلات، ونتخذ العديد من الإجراءات الأخرى".