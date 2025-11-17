الدفاع الروسية: إسقاط 36 مسيرة أوكرانية..وارتفاع العدد الأسبوعي إلى 848

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها أسقطت 36 طائرة مسيرة أوكرانية في سبع مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية التي تقول موسكو إن كييف تكثفها في العمق الروسي.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المسيرات التي جرى تدميرها خلال الأسبوع الأخير ارتفع إلى 848 مسيرة، مشيرةً إلى أن ليلة 14 نوفمبر شهدت أعلى حصيلة من عمليات التصدي، حيث تم إسقاط 216 طائرة بدون طيار، وذلك بعد يوم واحد من إسقاط 130 مسيرة في ليلة 13 نوفمبر.

وأضاف البيان أن الهجمات استهدفت مناطق واسعة ضمن الدائرتين الفيدراليتين الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى مناطق في دائرتي شمال القوقاز والفولغا، مؤكدةً أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تواصل "صد محاولات الاستهداف الأوكراني للبنى التحتية الحيوية".