إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: المواطنون سيرون جهود البيت الأبيض لخفض تكلفة المعيشة العام المقبل

أ ش أ

 قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن المواطنين في بلاده سوف يلمسون "جهود البيت الأبيض لخفض تكلفة المعيشة العام المقبل".
وأوضح بيسنت، في تصريحات أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه "من المتوقع أن يبدأ الناس في الشعور بتأثير جهود البيت الأبيض لضبط تكلفة المعيشة خلال الربعين الأولين من العام المقبل".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "أعتقد أننا سنشهد تسارعاً ملحوظاً في الاقتصاد خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل.. وأعتقد أننا نشهد بالفعل تسارعاً في العديد من الأسعار"، متابعاً: "أعتقد أن عام 2026، بفضل خطط الرئيس دونالد ترامب المميزة، سيكون عاماً رائعًا للأمريكيين العاملين، وللأسواق، وهو ما أسميه ازدهاراً موازياً".
وتأتي تعليقات بيسنت في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يوم الجمعة الماضي، يقضي بتعديل التعريفات الجمركية المتبادلة لخفض أسعار العديد من الأطعمة.
 

