قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد فني: فيلم السلم والثعبان كان هيحقق نجاحًا أكبر باسم مختلف
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

 شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد في مستهل الاجتماع على الدور الريادي لهذه اللجنة في إحداث تغيير إيجابي جذري، وتعزيز تطبيق العدالة في مجالات اختصاصها، مشيداً بكفاءة الكوادر المتميزة التي تضمها من مختلف الجهات المعنية.

اعتماد آليات العمل الفعالة

ولفت إلى أن الاجتماع شهد حلف اليمين من قبل أعضاء اللجنة، واختيار الدكتور حسام عبدالغفار متحدثاً رسمياً لها، إلى جانب اعتماد مقر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وشعارها الرسمي، ونموذج مراسلاتها، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد آليات عملها الفعالة، مضيفاً أن الاجتماع ناقش الأعضاء المرشحين للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، تمهيداً لتشكيلها السريع.

وأكد «عبدالغفار» أن الاجتماع شدد على أن تشمل اللجان المُشكلة للنظر في الشكاوى والقضايا المرفوعة كوادر ذات خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، مع تعيين مقرر لكل لجنة فرعية يتولى إعداد التقارير الدقيقة لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية، فضلاً عن استعراض نماذج الموافقات المستنيرة الخاصة باللجنة، والتأكيد على برامج تدريب الخبراء لضمان أعلى معايير الجودة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، تضم في تشكيلها:

-الدكتور  عمر شريف عمر - أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية نائبا لرئيس اللجنة

-رئيس إدارة الفتوي لوزارة الصحة بمجلس الدولة 

-المستشار  رضا عبدالمحسن عبدالحميد رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة 

-الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 

-الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري 

-الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 

-الدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين 

-الدكتور هاني إبراهيم راجي استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان

-الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ممثلا عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي 

-اللواء طبيب حسام طلعت نصيف عبدالمطلب قطاع الخدمات الطبية، ممثلاً عن وزارة الداخلية

-الدكتور  حسام صلاح أحمد مراد عميد كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة 

 -الدكتور علي محمد علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس 

-الدكتور حسين عبدالظاهر حسين أبوالغيط عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة 

-ممثل عن نقابة المهن الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة 

ويذكر أن الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب، تم تعيينه أمينا عاما للجنة العليا، بقرار رئيس مجلس الوزراء، بينما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة سلامة المريض وزير التعليم العالي تطبيق العدالة محكمة استئناف القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

حريق

حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وكيل تعليم كفر الشيخ

جولة صباحية لوكيل تعليم كفر الشيخ بمدارس دسوق | صور

محافظ أسيوط يتفقد قافلة "البر والتقوى" لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس

أسيوط.. قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس

بالصور

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. 10 صور ملفتة لأسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد