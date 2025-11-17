وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد في مستهل الاجتماع على الدور الريادي لهذه اللجنة في إحداث تغيير إيجابي جذري، وتعزيز تطبيق العدالة في مجالات اختصاصها، مشيداً بكفاءة الكوادر المتميزة التي تضمها من مختلف الجهات المعنية.

اعتماد آليات العمل الفعالة

ولفت إلى أن الاجتماع شهد حلف اليمين من قبل أعضاء اللجنة، واختيار الدكتور حسام عبدالغفار متحدثاً رسمياً لها، إلى جانب اعتماد مقر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وشعارها الرسمي، ونموذج مراسلاتها، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد آليات عملها الفعالة، مضيفاً أن الاجتماع ناقش الأعضاء المرشحين للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، تمهيداً لتشكيلها السريع.

وأكد «عبدالغفار» أن الاجتماع شدد على أن تشمل اللجان المُشكلة للنظر في الشكاوى والقضايا المرفوعة كوادر ذات خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية، مع تعيين مقرر لكل لجنة فرعية يتولى إعداد التقارير الدقيقة لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية، فضلاً عن استعراض نماذج الموافقات المستنيرة الخاصة باللجنة، والتأكيد على برامج تدريب الخبراء لضمان أعلى معايير الجودة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، تضم في تشكيلها:

-الدكتور عمر شريف عمر - أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية نائبا لرئيس اللجنة

-رئيس إدارة الفتوي لوزارة الصحة بمجلس الدولة

-المستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة

-الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

-الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري

-الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

-الدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين

-الدكتور هاني إبراهيم راجي استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان

-الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ممثلا عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي

-اللواء طبيب حسام طلعت نصيف عبدالمطلب قطاع الخدمات الطبية، ممثلاً عن وزارة الداخلية

-الدكتور حسام صلاح أحمد مراد عميد كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة

-الدكتور علي محمد علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس

-الدكتور حسين عبدالظاهر حسين أبوالغيط عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

-ممثل عن نقابة المهن الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة

ويذكر أن الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب، تم تعيينه أمينا عاما للجنة العليا، بقرار رئيس مجلس الوزراء، بينما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .