جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل
أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة
تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
أخبار العالم

الأسواق الآسيوية تتباين وسط حذر جيوسياسي.. وأسهم كوريا الجنوبية تواصل ارتفاعها

الأسواق الآسيوية
الأسواق الآسيوية
أ ش أ

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم /الأربعاء/، إذ مالت معظم المؤشرات الرئيسية إلى التراجع الطفيف بعد مكاسب قوية سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، في حين واصلت الأسهم الكورية الجنوبية صعودها لتسجل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بتجدد التفاؤل حيال قطاع الذكاء الاصطناعي.


وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر "كوسبي" القياسي بأكثر من 1% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4,611.72 نقطة، مواصلًا موجة صعوده الأخيرة مضيفًا إلى مكاسبه القوية في نهاية العام الماضي. 


وسجلت أسهم عمالقة أشباه الموصلات، «سامسونج إلكترونكس» و«إس كيه هاينكس»، ارتفاعات تراوحت بين 3% و5%، مع تحسن توقعات الأرباح في قطاع الرقائق.


وفي المقابل، واجهت بقية الأسواق الآسيوية صعوبة في الحفاظ على الزخم بعد الارتفاعات الأخيرة وتراجع مؤشر «توبكس» الياباني بنسبة 0.5% مبتعدًا عن قممه القياسية، كما انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة مماثلة من مستويات قريبة من الذروة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد بداية قوية للعام.


كما تراجعت الأسهم في هونج كونج إذ هبط مؤشر هانج سنج بنسبة 1% بعد مكاسب حادة في الجلسات الماضية قادتها أسهم التكنولوجيا. 


وفي الصين القارية، استقر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية دون تغيير يُذكر، بينما ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3%.


وفي أستراليا، سجلت الأسهم تراجعًا طفيفًا مع تقييم المستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، والتي أظهرت تباطؤ التضخم، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المريح للبنك المركزي. 


وعززت البيانات التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب، في انتظار دلائل أوضح على تراجع الضغوط التضخمية الأساسية قبل التفكير في أي تخفيف للسياسة النقدية وارتفع مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.4%.


وفي أسواق أخرى، استقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة إلى حد كبير، بينما تراجع مؤشر نيفيتي 50 الهندي بنسبة 0.1%.

