تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين.

درجات الحرارة اليوم وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 26 15

6 اكتوبر 26 15

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 15

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 16

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 13

كاترين 17 08

الطور 25 16

طابا 24 14

شرم الشيخ 28 19

الاسكندرية 25 15

العلمين 24 15

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 24 12

رأس غارب 26 17

الغردقة 27 18

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 28 20

حلايب 26 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 25 12

أسيوط 25 11

سوهاج 26 13

قنا 27 14

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 28 15







