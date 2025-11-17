150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة

يتابع عدد كبير من المواطنين سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة، والجميع يتمنى استمرار التخفيضات لأكثر مما وصل لها السيارات، والكثير من المواطنين يتابع أيضًا سوق السيارات المستعملة ويسأل عن موقفها خلال الفترة المقبلة.



وأكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات بدأ في استعادة نفسه، ويعود لطبيعته بمراحل تدريجية، والأسعار الآن في انخفاضات.

سيارات



وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الانخفاضات تعود لبعض الأمور منها تراجع أسعار الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة البنكية، بالتزامن مع، اشتداد المنافسة ودخول أكثر من توكيل جديد بأسعار تنافسية.

8 خطوط إنتاج محلي جديدة



وأشار إلى أن هناك 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، دخلت السوق أحدثت تأثيرا كبيرًا جدًا على السوق وعلى الأسعار.



وأكد أن جميع الوكلاء بدأوا في إعادة التسعير، وأن هناك تراجع في الأسعار التي كانت مبالغ فيها جدا، وذلك ليتمكنوا من المنافسة والاستمرار في السوق.



وأوضح أن سوق السيارات المستعملة شهد انخفاضات، كبيرة وصلت في بعض الموديلات إلى 150 ألف جنيه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، وأن هذا الأمر مؤشر لتراجع في الأسعار.

وفي وقت سابق كشف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الانخفاض الأكبر بدأ في السيارات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيمتد التأثير إلى سوق السيارات المستعملة، على الرغم من أن بعض الملاك مازالوا مستمرين في رفع الأسعار.

وقال منتصر زيتون، أن سوق السيارات شهد تراجعات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد تراجع سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة البنكية، إلى جانب دخول خطوط إنتاج جديدة في التصنيع المحلي.

الانخفاض في أسعار السيارات سببه استقرار سعر العملة

وفي نفس السياق أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض في أسعار السيارات سببه استقرار سعر العملة وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار و" هناك انخفاضات في أسعار الفائدة خلال الآونة الاخيرة وهذا له تأثير إيجابي على سوق السيارات".

وتابع علاء السبع :" هناك تنافس كبير بين شركات السيارات ونزول وطرح أنواع سيارات جديدة بأسعار متميزة وبالتالي أثر بالإيجاب على أسعار السيارات ".

وأكمل: "التنافسية وزيادة المعروض أمر إيجابي يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في الأسواق ".

ولفت علاء السبع :"هناك ثبات في أسعار العملة وبالتالي هناك استقرار في أسعار السيارات “، مضيفا:” إحنا وصلنا لأسعار جيدة في السيارات ".