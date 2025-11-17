قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة

البهى عمرو

يتابع عدد كبير من المواطنين سوق السيارات خلال الفترة  الأخيرة، والجميع يتمنى استمرار التخفيضات لأكثر مما وصل لها السيارات، والكثير من المواطنين يتابع أيضًا سوق السيارات المستعملة ويسأل عن موقفها خلال الفترة المقبلة.


وأكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات بدأ في استعادة نفسه، ويعود لطبيعته بمراحل تدريجية، والأسعار الآن في انخفاضات.

سيارات


وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الانخفاضات تعود لبعض الأمور منها تراجع أسعار الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة البنكية، بالتزامن مع، اشتداد المنافسة ودخول أكثر من توكيل جديد بأسعار تنافسية.

8 خطوط إنتاج محلي جديدة


وأشار إلى أن هناك 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، دخلت السوق  أحدثت تأثيرا كبيرًا جدًا على السوق وعلى الأسعار.


وأكد أن جميع الوكلاء بدأوا في إعادة التسعير، وأن هناك تراجع في الأسعار التي كانت مبالغ فيها جدا، وذلك ليتمكنوا من المنافسة والاستمرار في السوق.


وأوضح أن سوق السيارات المستعملة شهد انخفاضات، كبيرة وصلت في بعض الموديلات إلى 150 ألف جنيه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية، وأن هذا الأمر مؤشر لتراجع في الأسعار.

وفي وقت سابق كشف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن الانخفاض الأكبر بدأ في السيارات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيمتد التأثير إلى سوق السيارات المستعملة، على الرغم من أن بعض الملاك مازالوا مستمرين في رفع الأسعار.

وقال منتصر زيتون، أن سوق السيارات شهد تراجعات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد تراجع سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة البنكية، إلى جانب دخول خطوط إنتاج جديدة في التصنيع المحلي.

الانخفاض في أسعار السيارات سببه استقرار سعر العملة

 

وفي نفس السياق أكد علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن  الانخفاض في أسعار السيارات سببه استقرار سعر العملة وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار و" هناك انخفاضات في أسعار الفائدة خلال الآونة الاخيرة وهذا له تأثير إيجابي على سوق السيارات".

وتابع علاء السبع :" هناك تنافس كبير بين شركات السيارات ونزول وطرح أنواع سيارات جديدة بأسعار متميزة وبالتالي أثر بالإيجاب على أسعار السيارات ".

وأكمل: "التنافسية وزيادة المعروض أمر إيجابي يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في الأسواق ".

ولفت علاء السبع :"هناك ثبات في أسعار العملة وبالتالي هناك استقرار في أسعار السيارات “، مضيفا:” إحنا وصلنا لأسعار جيدة في السيارات ".

السيارات سوق السيارات شعبة السيارات منتصر زيتون السيارات المستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

