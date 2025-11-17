قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات

وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء

 شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء دكتور خالد مجاور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، وشركة أسمنت سيناء، في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات، حيث قام بالتوقيع كل من، الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتامر مجدي راغب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، وبمشاركة العضو المنتدب للشركة بياترو كالا، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الجديدة وعدد من قيادات الوزارة.

دعم التكامل بين القطاع الخاص والحكومي في مختلف المجالات

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والمسؤول عن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها في جمهورية مصر العربية، حيث يقوم بالتعاون مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، مشيرة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي رغبةً بالتعاون بين الجهاز وشركة أسمنت سيناء في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات وإدراكًا منهما لأهمية دعم التكامل والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وصحة وسلامة الإنسان.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن بروتوكول التعاون يهدف إلي التعاون والاهتمام المشترك بين الطرفين للحفاظ على البيئة من خلال إدارة المخلفات الصلبة وتقليل التلوث في القنوات المائية وتوفير حلول عملية ومستدامة، حيث تقوم شركة أسمنت سيناء وفقا لبروتوكول التعاون بتوفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات لمحافظة شمال سيناء، على أن يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة على تشغيل هذه الوسائل بالتنسيق مع وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة.

وأضافت د.منال عوض، أنه وفقا لبروتوكول التعاون يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، لاستلام عدد 1000 حاوية جمع قمامة  بسعة 240 لتر بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان جمع المخلفات بشكل فعّال ومستدام، وكذلك التنسيق مع الجهات الادارية المختصة لتوفير الكوادر البشرية والتقنيات اللازمة لتنظيم العمليات ذات الصلة، على أن تقوم الوحدات المحلية بإعداد تقارير دورية عن أداء المشروع وإرسالها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات للتأكد من تحقيق الهدف وضمان نجاح التجربة، كما يتضمن البروتوكول المساهمة والتعاون بين الجانبين في تنفيذ حملات التوعية المجتمعية حول أهمية إدارة المخلفات وحماية البيئة.

ومن جانبه أكد الأستاذ تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء أن توقيع هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لحرص شركة أسمنت سيناء على القيام بدور فعّال في خدمة المجتمع والبيئة في شمال سيناء. مؤكدا نحن نؤمن بأن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن القطاع الخاص قادر على تقديم حلول عملية تدعم جهود الدولة في هذا المجال. وسنواصل المضي قدمًا في تطوير مبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مسار التنمية المستدامة في المحافظة.

كما اكد بياترو كالا ، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التعاون، وأن نساهم في تحسين منظومة إدارة المخلفات في شمال سيناء. ونأمل أن يساعد هذا المشروع في دعم المجتمع المحلي وتعزيز الجهود المبذولة لحماية البيئة.

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

ألمانيا تستضيف سلوفاكيا لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر والرأس الأخضر الودية

متخطيا بيليه.. كين يحقق رقما تاريخيا مع إنجلترا

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

