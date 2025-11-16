البيئة تكثف أنشطة الندوات والفعاليات التوعوية بمدارس ومعاهد السويس

في إطار توجيهات دكتورة منال عوض وزيرة البيئة بتكثيف جهود التوعية بمحافظات الجمهورية استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر برشلونة Cop24 لدول البحر الأبيض المتوسط خلال شهر ديسمبر المقبل ، نفذت وزارة البيئة قافلة بيئية بالسويس استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية برشلونة ٢٠٢٥، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية " وحدة الشباب " وبالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالسويس، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ومديرية التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تعزز الوعي البيئي وتدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين Cop24 بالقاهرة في ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدة ان التحضير لاستضافة مؤتمر برشلونة لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط ، بل يمتد ليشمل بناء وعي وطني يدعم إلتزامات مصر الإقليمية والدولية في حماية البيئة البحرية ومواجهة التحديات المناخية لافتة أن وزارة البيئة تسعى من خلال هذه الفعاليات الي إشراك مختلف فئات المجتمع في حماية الموارد الطبيعية.

وقد تضمنت القافلة تنفيذ ثلاث ندوات توعوية تناولت موضوعات البيئة والتنمية المستدامة وأهمية الحفاظ على السواحل المصرية، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية، وذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي .

كما تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية حول إعادة تدوير المخلفات، بهدف تشجيع الممارسات البيئية السليمة وتنمية روح الابتكار لدى الشباب. واختُتمت فعاليات القافلة بـ حملة نظافة بشاطئ شاليهات بور توفيق، شارك فيها عدد من الطلاب والشباب المتطوعين، الذين قاموا كذلك بتصوير مقاطع فيديو توعوية لتعزيز ثقافة الحفاظ على السواحل ونشر الرسائل البيئية الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي بالمجتمع، ودعم مشاركة الشباب في حماية البيئة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستدامة الموارد الطبيعية.