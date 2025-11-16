قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البيئة تكثف أنشطة الندوات والفعاليات التوعوية بمدارس ومعاهد السويس

حنان توفيق

في إطار توجيهات دكتورة منال عوض وزيرة البيئة بتكثيف جهود التوعية بمحافظات الجمهورية استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر برشلونة Cop24 لدول البحر الأبيض المتوسط خلال شهر ديسمبر المقبل ،  نفذت وزارة البيئة قافلة بيئية بالسويس استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية برشلونة ٢٠٢٥، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية " وحدة الشباب " وبالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالسويس، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ومديرية التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تعزز الوعي البيئي وتدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين Cop24 بالقاهرة في ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكدة ان التحضير لاستضافة مؤتمر برشلونة لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط ، بل يمتد ليشمل بناء وعي وطني يدعم إلتزامات مصر الإقليمية والدولية في حماية البيئة البحرية ومواجهة التحديات المناخية لافتة أن وزارة البيئة تسعى من خلال هذه الفعاليات الي إشراك مختلف فئات المجتمع في حماية الموارد الطبيعية.

وقد تضمنت القافلة تنفيذ ثلاث ندوات توعوية تناولت موضوعات البيئة والتنمية المستدامة وأهمية الحفاظ على السواحل المصرية، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية، وذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي .

كما تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية حول إعادة تدوير المخلفات، بهدف تشجيع الممارسات البيئية السليمة وتنمية روح الابتكار لدى الشباب. واختُتمت فعاليات القافلة بـ حملة نظافة بشاطئ شاليهات بور توفيق، شارك فيها عدد من الطلاب والشباب المتطوعين، الذين قاموا كذلك بتصوير مقاطع فيديو توعوية لتعزيز ثقافة الحفاظ على السواحل ونشر الرسائل البيئية الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القوافل ضمن جهود وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي بالمجتمع، ودعم مشاركة الشباب في حماية البيئة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستدامة الموارد الطبيعية.

