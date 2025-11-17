شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا

لم يقض سوى يومًا واحدًا في الحجز.. من إلقاء القبض عليه في ميدان التحرير بحيازة مخدر الماريجوانا في سيارته، حتى إخلاء سبيله.. التقرير التالي يوضح القصة الكاملة لضبط شادي ألفونس بالمخدر وإخلاء سبيله.

16 نوفمبر 2025

ألقت الأجهزة الأمنية المتمركزة بالقرب من المتحف المصري بالتحرير بعد الاشتباه في سيارة كان يستقلها الفنان شادي ألفونس، في أثناء مروره من كمين أمني في محيط ميدان التحرير، القبض عليه.

وبعد إيقاف السيارة التي كان يستقلها وتفتيشها عُثر بجوار المقعد على كيس يحتوي على مخدر الماريجوانا، وبمواجهته اعترف بملكيته للسيارة، وأفاد بأن زوجته كانت في ذلك التوقيت داخل إحدى الشركات القريبة من ميدان التحرير للتقديم على وظيفة.

وعقب ضبط الكيس المخدر تم اقتياد المتهم الفنان شادي ألفونس إلى قسم الشرطة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات.

أمرت جهات التحقيق في القاهرة عرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

17 نوفمبر 2025

قررت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل الفنان شادي الفونس بعد ضبطه وبحوزته كيس يحتوي على مخدر الماريجوانا في ميدان التحرير علي ذمة التحقيقات.