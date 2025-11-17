شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
قافلة زاد العزة الـ 74 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
حوادث

إسلام دياب

لم يقض سوى يومًا واحدًا في الحجز.. من إلقاء القبض عليه في ميدان التحرير بحيازة مخدر الماريجوانا في سيارته، حتى إخلاء سبيله..  التقرير التالي يوضح القصة الكاملة لضبط شادي ألفونس بالمخدر وإخلاء سبيله.

16 نوفمبر 2025 

ألقت الأجهزة الأمنية المتمركزة بالقرب من المتحف المصري بالتحرير بعد الاشتباه في سيارة كان يستقلها الفنان شادي ألفونس، في أثناء مروره من كمين أمني في محيط ميدان التحرير، القبض عليه.

وبعد إيقاف السيارة التي كان يستقلها وتفتيشها عُثر بجوار المقعد على كيس يحتوي على مخدر الماريجوانا، وبمواجهته اعترف بملكيته للسيارة، وأفاد بأن زوجته كانت في ذلك التوقيت داخل إحدى الشركات القريبة من ميدان التحرير للتقديم على وظيفة.

وعقب ضبط الكيس المخدر تم اقتياد المتهم الفنان شادي ألفونس إلى قسم الشرطة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات.

أمرت جهات التحقيق في القاهرة عرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

17 نوفمبر 2025 

قررت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل الفنان شادي الفونس بعد ضبطه وبحوزته كيس يحتوي على مخدر الماريجوانا في  ميدان التحرير علي ذمة التحقيقات.

