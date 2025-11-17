قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخاب مصر لرئاسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعلان المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNEA)، تجديد الثقة وإعادة انتخاب جمهورية مصر العربية لرئاسة اللجنة التنفيذية للمركز، خلال اجتماعات الدورة الأخيرة التي عُقدت في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

ويأتي ذلك تأكيدا على مكانة مصر الريادية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي لتؤكد دورها المحوري في دعم الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون بين دول الشرق الأدنى، والتي تجسدت مجددًا بانتخابها لرئاسة أحد أهم الأطر الإقليمية المعنية بتطوير الريف والزراعة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم انتخاب  الدكتور علاء عزوز  رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإجماع رئيسًا للجنة التنفيذية للمركز، وذلك تقديرًا للخبرات الواسعة والإسهامات الفاعلة لمصر في مجالات التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي، وتطوير نظم الإرشاد الزراعي، ودعم المشروعات التنموية، والبحث العلمي الزراعي.
ومن جانبه وجه رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدعم المتواصل، باستمرار جهود وزارة الزراعة في تعزيز التعاون والتواجد في المنظمات والهيئات الاقليمية، المعنية بقطاعي الزراعة والأمن الغذائي، مما يؤكد على الريادة المصرية في هذا المجال.

وأشار عزوز إلى ان تولي مصر رئاسة اللجنة التنفيذية للمركز، يعد دفعة مهمة لجهود المركز في تطوير السياسات الزراعية والريفية، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتحديث الهياكل المؤسسية للقطاع الزراعي، وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.

والجدير بالذكر أن المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، قد أنشئ ليكون منصة للتعاون بين دول الإقليم، بهدف دعم الإصلاحات الزراعية، وتنمية المجتمعات الريفية، وتعزيز قدراتها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، حيث يرتكز عمل المركز على: رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية، تمكين المرأة والشباب في الريف، تعزيز مبادرات الأمن الغذائي والتغذية، فضلا عن تبادل الخبرات من خلال برامج تدريبية ومشروعات مشتركة، ودعم التحول المستدام في نظم الزراعة والغذاء.

ويضم المركز في عضويته مجموعة من دول إقليم الشرق الأدنى، وتشمل دول : مصر، الأردن، لبنان، العراق، السودان، تونس، المغرب، اليمن، سوريا، موريتانيا، إلى جانب عدد من الدول الشريكة والمراقبين، حيث تعمل هذه الدول من خلال اللجنة التنفيذية على وضع التوجهات العامة للمركز، والإشراف على تنفيذ برامجه الإقليمية، وضمان توافقها مع أولويات التنمية الزراعية والريفية.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من العمل المشترك بين الدول الأعضاء، بما يعزز قدرة المركز على دفع مشروعات التنمية الريفية، وتحديث نظم الإنتاج الزراعي، ودعم الابتكار الزراعي، وترسيخ التعاون الإقليمي. كما يُتوقع أن تسهم رئاسة مصر للجنة التنفيذية في توسيع نطاق المبادرات وتطوير آليات العمل المؤسسي داخل المركز، بما يعزز الدور المصري كقوة داعمة للتنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

الزراعة وزارة الزراعة المركز الاقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد