قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي يعقوب يروي تفاصيل لأول مرة عن مرحلة الطفولة وحبه للطب

مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
البهى عمرو

تصدرت أخبار النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وجراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن كشف الأسطورتان عن العديد من الكواليس والتفاصيل المفاجئة عن حياتهما وعن الصعوبات التي مرا بها.

عبر اللاعب الدولي محمد صلاح، عن سعادته بالحوار الذي أجراه مع الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي.

والدي كان طبيب وكنت معجب باللي بيعمله

الدكتور مجدي يعقوب

وسأل محمد صلاح، الدكتور مجدي يعقوب، عن السبب الذي جعله يبدأ المشوار من الأول، ورد عليه الدكتور مجدي يعقوب قائلا: والدي كان طبيبا وكنت معجب باللي بيعمله ومساعدته للمرضى، ثم توفت أخت بابا بالحمى الروماتيزمية وانهار والده.

من عمر 7 سنوات

 

وتابع: أنا كان عمري 7 سنين، وقولت لبابا كان ممكن هي ماتت إنما كان ممكن نفتح الصمام ده بعملية، وقولتله طب أنا هبقى جراح، وقالي عمرك ما هتبقى جراح، وقولتله أنا هشتغل جامد.

محمد صلاح ومجدي يعقوب

واستكمل: مشيت في كل المشوار ده وبعدين لقيت إني ممكن أنفع ناس كتيرة في العالم، وقعدت أشتغل أشتغل، وعملنا مركز ضخم في أسوان، ودي فكرة كنت طول الوقت مؤمن بيها.

إعاقة ذهنية

 

قال الدكتور مجدي يعقوب، إنه كان مكسوف دائما وهو صغير ومتكلمش في المدرسة وبعدين أطلع الأول، وبعدين يقولوا: الولد ده حاجة من اتنين يا إما بيغش يا إما عنده إعاقة ذهنية.. وأن أهله ذهبوا به إلى الأطباء لعمل فحص على المخ، ولما سألوه ليه مبتتكلمش في المدرسة؟ أقولهم مفيش حاجة أتكلم فيها.

وتابع: الحكم على الأطفال غلط، لأن كل واحد منهم عنده الشجاعة وعنده حلم عايز يعمله.


كما أجاب الدكتور مجدي يعقوب، على سؤال اللاعب محمد صلاح، وهو: مين أول حد صدق فيك قبل ما العالم كله يعرفك؟.. مفيش واحد بالذات أقدر أقول إنه صدق فيا إنما أنا نفسي كنت ببص على مين القدوة اللي عايز أبقى زيهم.

وتابع: أبويا كان واحد منهم، ولورد بروك، ده اللي أنا جيت اشتغلت معاه، وكان في واحد لبناني بيتر مدور، والده كان لبناني واتجوز إنجليزية وبيتر مدور اتولد في البرازيل واتعلم بوكس، وكنت بحبه جدا لأنه اكتشف زراعة الأعضاء وخد جائزة نوبل.

واستكمل: كان فيلسوف كبير وبيحب الناس ومتواضع، وقالي تعالى اتغدى معايا بكره، وكان متواضع جدا وعالم كبير جدا، وقولت لازم أقلد الناس دول وأحب الناس.

وقال محمد صلاح : “كل همى كان ألعب كورة مكانش فيه أي حاجة تانية غير كده، وكان كل همى أنى معملش مشكلة مع المدرب وأي حاجة كانت بتزعلنى كنت أدخل الحمام وأبكي، وكان بعض اللاعبين بيتريقوا على ملابسي ويقولوا عليا فلاح أرجع أبكي، ومكنتش حابب أعمل مشاكل”.

وأضاف: "فيديوهات مصطفى محمود وإبراهيم الفقي كانت عامل كبير ليا إني أتأقلم في أوروبا وأفهم إزاي بيفكروا وبيتعاملوا، في مصر الكرة كانت جزءا من يومي لكن في أوروبا الكرة كل يومي".

 
وتابع النجم المصري: “هناك لاعبون كنت أتمنى أطلع زيهم زي محمود الخطيب وحسن شحاتة هما دول اللى كانوا الأبرز في مصر”.

 
وأكد: "الوحيد اللي صدق فيا بجد هو والدي، كان بيصرف فلوس ومش عارف إيه اللي هيجي مقابل ليها، لكن والدتي كانت بتخاف أوي عليا عشان الحوادث والعربيات في السفر.

وأشار إلى أنه يدين بكل الفضل لوالده: “حياتي كلها مديون ليه بيها، لأنه الوحيد اللي كان مصدق إني أقدر أعمل حاجة كويسة، وأنا كنت بشوفه بيصرف فلوس مقابل إن ابنه يلعب كورة وبس، لأنه وقتها مفيش لعِّيبه في الأرياف بتلعب في الدوري أو برَّه، كنت بسافر يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع، وبصرف 20 جنيه رايح، و20 جنيه جاي”.

محمد صلاح مجدي يعقوب الدكتور مجدي يعقوب اللاعب الدولي محمد صلاح ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

بحضور المفتي.. ندوة«عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات» بـ مصر للعلوم والتكنولوجيا

جانب من اطلاق المبادرة

الأوقاف تنظم مبادرة صحتك أمانة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

جانب من الاحتفالية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفى بمرور 18 عامًا على تأسيسها

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد