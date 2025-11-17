لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بكوبرى تقاطع محور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة بالقاهرة،

مما يستلزم الغلق الكلى لطريق عين الحياة أثناء رفع الكمر مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

- القادم من محور صلاح سالم القديم تجاه مطلع كوبرى الحضارات: يسلك يميناً خلف نادى الأبطال "مسطح الكوبرى الجارى تنفيذه" فالدوران والعودة تجاه طريق عين الحياة مرة أخرى تجاه كوبرى الحضارات.

- القادم من كوبرى الحضارات تجاه محور صلاح سالم القديم: يسلك يميناً تجاه محور صلاح سالم الجديد "مسطح الكوبرى الجارى تنفيذه" فالدوران والعودة تجاه طريق عين الحياة مرة أخرى تجاه محور صلاح سالم القديم.

على أن يكون تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ، إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 17-11-2025 ولمدة (7 ليالى فقط).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.