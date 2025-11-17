رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية لبحث عدد من النتائج السياسية علي الساحة المصرية.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين من مختلف المنافذ عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، هناك توقعات بزيادة في أعداد السائحين، ومن ثم يجب أن يكون هناك استعداد بمختلف المطارات والمنافذ، لإتاحة المزيد من التيسيرات التي تتعلق بإجراءات الدخول، وخاصة المتعلقة بالوفود السياحية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية العمل على أن تكون مختلف المطارات في مصر مجهزة خلال عام 2026 لاستقبال ودخول السائحين عبر تطبيق التأشيرة الالكترونية، والتأشيرة الاضطرارية.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام من الدولة بقطاع السياحة، والحرص على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف مكوناته، سعياً للنهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتباره من أحد الركائز المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، وتعول عليه الدولة في تحقيق المزيد من الأهداف التنموية والاقتصادية، مضيفاً: يُعد قطاع السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، ومن ثم نستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن من تحسين تجربة السائح في مصر، وتوفر سهولة ويسر إجراءات الدخول والخروج عبر المطارات ومختلف المنافذ المنتشرة على حدود الجمهورية.