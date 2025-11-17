قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق بدءاً من كوبري الجامعة وصولاً لميدان عرابي بطول ٢.٥ كم ومتوسط عرض ١٤م وبتكلفة ٢٤ مليون جنيه ولذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعه الإنتهاء منها طبقا" للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية أن مشروع رصف شارع سعد زغلول يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين خدمات النقل وتخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكداً حرصه على المتابعة الميدانية لمراحل العمل لدفع عجلة العمل بها وتذليل اي معوقات ولضمان تنفيذها طبقا ًللمواصفات القياسية.

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشارع سعد زغلول والذي يعد من الشوارع الرئيسية والهامة داخل مدينة الزقازيق وتمت الإشارة إلى أنه جاري وضع الطبقة الأسفلتية بالمرحلة الأولى من الشارع بدءأ من كوبري جامعة الزقازيق وصولاً لكوبري مستشفي الجامعة  بطول ١.٣ كم ومتوسط عرض ١٤م وذلك بعد ان تم الإنتهاء من كشط طبقات الأسفلت القديمة واقامة ارصفة للمشاة علي جانبي الطريق وتبليطها ببلاط الإنترلوك وكذلك تركيب صفايات للأمطار وعمل أكثر من رامب علي مسافات معينة بطول الطريق لتسهيل حركة ذوي الهمم وكذلك نقل أعمدة الإنارة بما يتماشي مع خطة توسعة الطريق , لافتاً إلى أنه من المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية شهر فبراير ٢٠٢٦م.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي جاهدة لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة للمساهمة في فك الإختناقات المرورية داخل المدن خاصة في أوقات الذروة وتوفير الجهد والوقت وتحسين الصورة البصرية وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وفي نهاية الجولة شدد المحافظ على رئيس حي أول بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال ساعات العمل مع تأمين مواقع العمل واتاحة الفرصة للشركة المنفذه لإستكمال اعمالها دون وجود معوقات أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

