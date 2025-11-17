قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكيل صحة الشرقية يكرم مديرة الرعاية الأساسية وفريق نفقة الدولة لتصدرهم محافظات الجمهورية

محمد الطحاوي

كرم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفريق منظومة نفقة الدولة للرعاية الأساسية، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، نظراً لتميزهم في أداء العمل وتحقيقهم مؤشرات أداء متقدمة جعلت محافظة الشرقية تتصدر جميع محافظات الجمهورية في نسب صرف قرارات نفقة الدولة بنسبة ٩٥٫٧٪، وفي معدل رفع القرارات والمستندات بعد العرض على اللجنة الثلاثية بنسبة ٩٩٫٩٪، إضافة إلى تردد ١٦٥٢٤ من مرضى الأمراض المزمنة وصرف العلاج لـ١٥٠٦٣ مريض من الجدد والمترددين.

يأتي هذا التكريم عقب زيارة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشئون الوقائية الإشرافية الأخيرة للمحافظة، وإشادته بفريق العمل حيث عبر عن تقديره لجهود فريق منظومة نفقة الدولة للرعاية الأساسية، مؤكداً أن أداء الشرقية يعد نموذج يحتذى به على مستوى الجمهورية.

أثنى الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة على أداء عمل المنظومة بإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوموا به في أماكن تقديم الخدمة التابعة للمنظومة، والتي تشمل "مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، ووحدة طب الأسرة ببني صريد بفاقوس، والمركز الطبي بمنشأة أبو عمر، ومركز طب الأسرة بصان الحجر القبلية بصان الحجر، والمركز الطبي بالعاشر من رمضان"، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المرضى والمواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلي أن وكيل الوزارة قام في نهاية التكريم بتسليم شهادات التقدير لكل من "الدكتور برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور محمد عصمت دياب منسق نفقة الدولة للرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور أحمد عبدالعظيم منسق نفقة الدولة بإدارة صان الحجر، والدكتورة شيرين الشحات منسق العاشر من رمضان، والدكتور محمد السهويتي منسق منشأة أبوعمر، والدكتورة فاطمة عنتر و الدكتورة منار حمدي منسقي منيا القمح، والدكتورة هند محمد منسق فاقوس الصحية.

بالشرقية الصحة بالشرقية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية الوزارة محافظة الشرقية الجمهورية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

