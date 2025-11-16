تحصين 682 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي .

وشدد الأشموني، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة ، للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي انطلقت أعمالها في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥م.

وأشار إلى أنه قامت المديرية بتحصين ( ٦٨١ ألف و ٩٠٦) رأس ماشية مابين تحصين (٣٩٣ ألف و ٨٤١) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٢٨٨ ألف و ٦٥) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (٤٣١٥) رأس ماشية قامت بتنفيذها (١٨٠) لجنة على مدار الأسبوع الثالث من إنطلاق الحملة، لافتاً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (١٦٥٤) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضى وتقليل الخسائر الناتجة عنهم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للإستفادة من الحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.