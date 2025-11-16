قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا لدعم مرشحيه الفردي والقائمة بالشرقية

"الشعب الجمهوري" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحيه على النظام الفردي وبالقائمة الوطنية من أجل مصر
"الشعب الجمهوري" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشحيه على النظام الفردي وبالقائمة الوطنية من أجل مصر
حسن رضوان

نظم حزب الشعب الجمهوري مساء أمس مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، دعمًا لمرشحه الفردي عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية الكابتن أحمد عبد الدايم، أمين الحزب بالمحافظة، وكذلك المرشحة نجوى علي الألفي مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لمحافظة الشرقية "عن مقعد المصريين بالخارج" وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الأهالي والشباب والقيادات المحلية، في مشهد يعكس تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية وحرصهم على المشاركة.

حضر المؤتمر المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، والنائب إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ، والنائب زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي للحزب،  والمرشحة نجوى علي الألفي مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية عن محافظة الشرقية، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

وخلال كلمته قال المهندس حازم عمر أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل واجب وطني لحماية الدولة في ظل بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، مشددًا على أن نزول المواطنين بكثافة يرسل رسالة قوة وتماسك.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يعول على وعي أبناء الشرقية، داعيًا الجميع إلى دعم مرشح الحزب واختيار من يمثل الدائرة بجدية وقدرة على خدمة الناس وحماية مصالحهم.

بينما أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل رسالة قوة ووعي من الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج في هذه المرحلة إلى دعم مواطنيها عبر النزول المكثف لصناديق الاقتراع، بما يعزز الاستقرار ووحدة الصف الوطني في ظل تحديات إقليمية متصاعدة تواجهها المنطقة في الوقت الراهن.

وأشار "أبوهميلة" إلى أن الكابتن أحمد عبد الدايم يمتلك القدرة على التعبير عن صوت المواطنين تحت قبة البرلمان، داعيًا أهالي ديرب نجم والإبراهيمية إلى النزول بكثافة والمشاركة في بناء برلمان قوي يعكس إرادتهم.

من جانبه قال السيد أحمد الألفي إن الحزب يعمل على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، مؤكدًا أن الحشد الكبير في مؤتمر الإبراهيمية يعكس إدراك الناس لأهمية المرحلة وأهمية المشاركة في حماية الاستقرار الداخلي.

ودعا الألفي أبناء الدائرة إلى الالتفاف حول مرشح الحزب، مشيرًا إلى أن المشاركة المرتفعة تعطي مصر قوة إضافية أمام التحديات التي تشهدها المنطقة، وتؤكد تماسك المجتمع المصري مهما كانت الضغوط.

أكد الكابتن أحمد عبد الدايم أن المشاركة الواسعة من الأهالي هي أقوى رسالة دعم يمكن أن يتلقاها أي مرشح، مشددًا على أن صوت المواطنين هو الذي يصنع التغيير ويحافظ على وحدة الصف الوطني.
وأشار إلى أنه يخوض الانتخابات بروح المسؤولية والانتماء للدائرة، مقدمًا برنامجًا يركز على تحسين الخدمات ودعم المشروعات الحيوية، وداعيًا الجميع للنزول والمشاركة والمساهمة في دعم الاستقرار والتقدم.

يأتي المؤتمر ضمن خطة حزب الشعب الجمهوري لتعزيز التواصل مع المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، في وقت يؤكد فيه الحزب على أن التماسك الداخلي هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الإقليمية.

حزب الشعب الجمهوري القائمة الوطنية من أجل مصر الشرقية العملية الانتخابية القيادات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الاهلي

صفقة الشتاء .. «ديباتي» على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 2 مليون دولار | تفاصيل

ترشيحاتنا

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد