الشعب الجمهوري ينظم مؤتمرًا لدعم مرشحيه الفردي والقائمة بالشرقية

نظم حزب الشعب الجمهوري مساء أمس مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، دعمًا لمرشحه الفردي عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية الكابتن أحمد عبد الدايم، أمين الحزب بالمحافظة، وكذلك المرشحة نجوى علي الألفي مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لمحافظة الشرقية "عن مقعد المصريين بالخارج" وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من الأهالي والشباب والقيادات المحلية، في مشهد يعكس تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية وحرصهم على المشاركة.

حضر المؤتمر المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، والنائب إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ، والنائب زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي للحزب، والمرشحة نجوى علي الألفي مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية عن محافظة الشرقية، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

وخلال كلمته قال المهندس حازم عمر أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل واجب وطني لحماية الدولة في ظل بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، مشددًا على أن نزول المواطنين بكثافة يرسل رسالة قوة وتماسك.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يعول على وعي أبناء الشرقية، داعيًا الجميع إلى دعم مرشح الحزب واختيار من يمثل الدائرة بجدية وقدرة على خدمة الناس وحماية مصالحهم.

بينما أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل رسالة قوة ووعي من الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج في هذه المرحلة إلى دعم مواطنيها عبر النزول المكثف لصناديق الاقتراع، بما يعزز الاستقرار ووحدة الصف الوطني في ظل تحديات إقليمية متصاعدة تواجهها المنطقة في الوقت الراهن.

وأشار "أبوهميلة" إلى أن الكابتن أحمد عبد الدايم يمتلك القدرة على التعبير عن صوت المواطنين تحت قبة البرلمان، داعيًا أهالي ديرب نجم والإبراهيمية إلى النزول بكثافة والمشاركة في بناء برلمان قوي يعكس إرادتهم.

من جانبه قال السيد أحمد الألفي إن الحزب يعمل على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، مؤكدًا أن الحشد الكبير في مؤتمر الإبراهيمية يعكس إدراك الناس لأهمية المرحلة وأهمية المشاركة في حماية الاستقرار الداخلي.

ودعا الألفي أبناء الدائرة إلى الالتفاف حول مرشح الحزب، مشيرًا إلى أن المشاركة المرتفعة تعطي مصر قوة إضافية أمام التحديات التي تشهدها المنطقة، وتؤكد تماسك المجتمع المصري مهما كانت الضغوط.

أكد الكابتن أحمد عبد الدايم أن المشاركة الواسعة من الأهالي هي أقوى رسالة دعم يمكن أن يتلقاها أي مرشح، مشددًا على أن صوت المواطنين هو الذي يصنع التغيير ويحافظ على وحدة الصف الوطني.

وأشار إلى أنه يخوض الانتخابات بروح المسؤولية والانتماء للدائرة، مقدمًا برنامجًا يركز على تحسين الخدمات ودعم المشروعات الحيوية، وداعيًا الجميع للنزول والمشاركة والمساهمة في دعم الاستقرار والتقدم.

يأتي المؤتمر ضمن خطة حزب الشعب الجمهوري لتعزيز التواصل مع المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، في وقت يؤكد فيه الحزب على أن التماسك الداخلي هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الإقليمية.