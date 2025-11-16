جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر 95 محضراً ضد المخالفين

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة حركة البيع والشراء بالأسواق وتحرير محاضر حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية انه بناءاً على تعليمات إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨.

فيما أوضح اللواء عمر الحوام المشرف العام على الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية أن الجهاز قد شن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية و المطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين وإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وجهاز شئون البيئة حيث أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير ٢٤ محضراً ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين للإشتراطات الصحية لأحكام القانون وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب محال تجارية لعرض منتجات مجهولة المصدر وتعبئة منتجات مغشوشة ضارة بصحه وسلامة المواطن.

وفي مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير ٤٤ محضر لأصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات وكذلك لعدم وجود شهادة صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم إعطاء بون الصرف للمستحقين.

وفي سياق متصل تم تشكيل حملة بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية للمرور على عدد من العيادات والمستشفيات وتم خلالها تحرير٢٢ محضر مخالفة لعدم الترخيص وحيازة أجهزة طبية غير مصرح بتداولها.

وفي مجال الطب البيطري تم تحرير محضر ضد صاحب مطعم للمأكولات لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.