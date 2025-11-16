مجدي يعقوب لمحمد صلاح: قولت لوالدي وأنا 7 سنين أنا هبقى جراح.. فيديو

عبر اللاعب الدولي محمد صلاح، عن سعادته بالحوار الذي أجراه مع الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي.

وسأل محمد صلاح، الدكتور مجدي يعقوب، عن السبب الذي جعله يبدأ المشوار من الأول، ورد عليه الدكتور مجدي يعقوب قائلا: والدي كان طبيب وكنت معجب باللي بيعمله ومساعدته للمرضى، ثم توفت أخت بابا بالحمى الروماتيزمية وانهار والده.

وتابع: أنا كان عمري 7 سنين، وقولت لبابا كان ممكن هي ماتت إنما كان ممكن نفتح الصمام ده بعملية، وقولتله طب أنا هبقى جراح، وقالي عمرك ما هتبقى جراح، وقولتله أنا هشتغل جامد.

واستكمل: مشيت في كل المشوار ده وبعدين لقيت إني ممكن أنفع ناس كتيرة في العالم، وقعدت أشتغل أشتغل، وعملنا مركز ضخم في أسوان، ودي فكرة كنت طول الوقت مؤمن بيها.