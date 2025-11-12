إهداء للأجيال القادمة من ڤودافون مصر.. لقاء تاريخي يجمع بروفسير مجدي يعقوب والعالمي محمد صلاح

في مبادرة فريدة من نوعها تعكس التزام ڤودافون مصر بدورها المجتمعي وتأثيرها الثقافي، عقدت الشركة لقاءً حصرياً يجمع بين بروفسير مجدي يعقوب، أحد أبرز جراحي القلب في العالم، وصاحب مسيرة إنسانية ممتدة لعقود لإنقاذ الأرواح وتطوير البحث العلمي، وأسطورة كرة القدم العالمي النجم محمد صلاح، صاحب المسيرة الملهمة والوجه الإعلامي للشركة، وسفير تكنولوجيا الـ G5 لڤودافون مصر. باعتبارهما رموز الإلهام والتميز والعطاء في مصر والعالم، حيث يتجاوز اللقاء كونه محادثة إعلامية تقليدية، ليشكل رسالة ممتدة عبر الأجيال تركز على الإصرار على تحقيق الهدف، والتواضع رغم النجاح، والمرونة في مواجهة التحديات.

ويُعرض هذا اللقاء الاستثنائي يوم 16 نوفمبر حصريًا على قناة ON Sport، ولاحقًا عبر القناة الرسمية لـ ڤودافون مصر على يوتيوب، ليجسّد استمرار التزام ڤودافون مصر بدعم المبادرات التي تحتفي برموز الإلهام والعطاء، وتُرسّخ قيم الإصرار والتواصل والتمكين بين الأجيال، في إطار دورها الرائد في دمج التكنولوجيا بالإنسانية وإبراز النماذج التي تُلهم المجتمع وتدفعه نحو مستقبل أكثر إبداعًا واستدامة.

وتعد هذه المبادرة مساهمة مميزة من ڤودافون مصر تهديها للأجيال القادمة. ويأتي تعاون ڤودافون ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب نموذجًا رائدًا للشراكات المؤثرة في العمل الخيري؛ حيث أطلقوا مبادرات وطنية لإنقاذ قلوب الأطفال، عبر حملات تبرع ميسّرة من خلال خدمات ڤودافون كاش وتطبيق “أنا ڤودافون”، إلى جانب المشاركة في مزادات خيرية وتخصيص عوائدها للعلاج، واستمرار برامج الدعم المؤسسي لحملات مثل “من القلب للقلب – شكراً من هنا لبكرة.﻿

وقد وقع اختيار ڤودافون مصر منذ سنوات على نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح ليكون الوجه الإعلامي للشركة، وسفير تكنولوجيا الـ G5 لڤودافون مصر؛ وهو النجم الذي انطلق من نادي المقاولون العرب ليصبح قدوة لملايين الشباب في مصر والعالم، بفضل مسيرته التي اعتمدت على الانضباط والإصرار وتجاوز كل المعوقات، وكذلك لأنه يجسد نفس القيم التي تؤمن بها ڤودافون مصر باعتبارها علامة محلية لها جذور عالمية.

إنّ لقاء البروفسير مجدي يعقوب والنجم محمد صلاح يمثل نقطة التقاء فريدة لقامات مصرية شامخة في العلم والرياضة والإنسانية، حيث يلتقي التفوّق المهني بالعطاء الإنساني في لوحة مشرفة تبرز وجه مصر المضيء، ونماذج مشرفة يستلهم العالم من مسيرتهم قيم الإصرار والأمل والعمل المخلص.

وانطلاقًا من هذه الروح، تؤمن ڤودافون مصر بأن دور التكنولوجيا يتجاوز حدود التواصل، لتصبح جسرًا يربط بين القيم والأفكار والمبادرات التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الناس. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون بين ڤودافون مصر ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب كشراكة ممتدة وملهمة بهدف دعم المبادرات الصحية، وجمع التبرعات، وتعزيز العمل الخيري في مصر.

لقد ساهمت المبادرات المشتركة في تجسيد رؤية ڤودافون بأن تكون علامة تجارية تتجاوز تقديم الخدمات، تحركها القيم والمسؤولية المجتمعية، وتسعى باستمرار لإحداث فارق ملموس في حياة الأفراد وبناء مستقبل أفضل يشمل الجميع.

ولذلك أصبحت ڤودافون مصر جسراً للتواصل يربط الناس بالأفكار والقيم التي تصنع المستقبل، وتستثمر في الأجيال الصاعدة عبر قصص مُلهمة تعيد تعريف النجاح باعتباره مسؤولية اجتماعية تُترجم في تمكين الآخرين وبناء الأمل.

-انتهي-

عن ڤودافون مصر

ڤودافون مصر هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات. وتتمحور استراتيجيتها حول صياغة مستقبل العالم الرقمي، مع وضع العملاء في مقدمة أولوياتها. فعلى مدار أكثر من 25 عامًا، استثمرت الشركة ما يزيد عن 100 مليار جنيه مصري للمساهمة في تغيير حياة أكثر من 51 مليون عميل وتحقيق تأثير إيجابي ملموس من خلال فريق عمل متميز يضم 10,000 موظف.

تقدم ڤودافون مصر العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة بهدف منح عملائها تجربة رقمية سلسة. فقد كانت أول شركة اتصالات تطلق محفظة إلكترونية للهواتف المحمولة تحت اسم "ڤودافون كاش"، مما ساهم في تيسير حياة أكثر من 20 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال حلول رقمية وخدمات مالية ميسرة. من ناحية أخرى، وتأكيدًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل بها؛ أطلقت الشركة مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية المجتمعية عام 2003، والتي استثمرت 700 مليون جنيه في تنفيذ مشاريع واسعة الأثر على حياة أكثر من 11 مليون مصري.

تسعى ڤودافون مصر لتقديم خدمات الاتصالات المتطورة بهدف التواصل من أجل مستقبل أفضل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز التواصل بين الأفراد وتطوير الأعمال والمساهمة في تقدم المجتمعات المستدامة.