تحقيقات وملفات

رسالة تهديد تكشف الاشتباه في سحر أسود وراء تدهور صحة فتاة قبل وفاتها بالأقصر

رسالة هدير حمدى
رسالة هدير حمدى
شمس يونس

"أنا لو هصرف آخر مليم معايا لحد ما اشوفك فى الكفن موتك على ايدى وهاخليكى تتمنى الموت و متلقيهوش" ، بهذه الكلمات التي تشبه طقوس السحر الأسود وتلميحات الإيذاء حتى الموت بدأت القصة الغامضة لرحيل الشابة هدير حمدى البالغة من العمر ثلاثين عاما بمدينة الأقصر والتى ودعت الدنيا قبل يومين بعد أسابيع طويلة من تعب غريب لم يجد له الأطباء تفسيرا واضحا بينما كانت هى نفسها تؤكد أن هناك من يتعمد إيذاءها.

القصة الكاملة 

الرسالة المجهولة وصلت الى حساب هدير قبل وفاتها بأيام قليلة من اكونت لا تعرفه وفى مضمونها تهديدا واضحا بأن الوجع سيلازمها وأنها لن تتخلص منه مهما لجأت لأطباء أو مشايخ وهو نفس النوع من العبارات الذى يتردد عادة فى سياق الانتقام بالسحر الأسود الذى يستهدف إصابة الضحية بالمرض حتى النهاية وهو ما جعل كثيرين يربطون بين التهديد وبين تدهور حالتها بشكل متسارع.

رسالة تهديد 

وبعد ظهور الرسالة بدأت هدير تنشر منشورات مؤلمة على صفحتها تؤكد فيها أنها لم تعد قادرة على الأكل أو الشرب وان جميع أنواع العلاج لم تعد تؤثر عليها رغم سفرها من الأقصر ورحوعها إلى الشرقية بحثا عن الراحة وكانت تكتب أنها تشعر بضعف شديد وإرهاق لا تفسير له وتكرر الدعاء على من تسبب لها فى هذا الأذى وكأنها كانت تحارب شيئا لا تراه لكنها تشعر بأثره فى كل لحظة.

ومع اكتشاف الرسالة بعد وفاتها بدأت حالة واسعة من الجدل بين المتابعين، خاصة أن كلمات التهديد تتوافق بشكل كبير مع ما مرت به الشابة خلال أيامها الأخيرة وهو ما جعل كثيرين يطالبون بمتابعة الحساب المجهول والتحقيق فى الرسالة التى بدت وكأنها اعتراف مبطن بفعل مؤذى له علاقة بالسحر الأسود.

ورحلت هدير وهى تكتب فى آخر أيامها أنها لم تعد قادرة على شرب المياه او الوقوف على قدميها وأن كل محاولاتها للعلاج فشلت وقالت فى تعليقها الأخير.

“والله العظيم انا حرفيا مبقاش نافع معايا أى نوع مسكن ولا بقيت عارفه اشرب حتى المياه اخت علاجات لا تحصى وسافرت من الأقصر للشرقية وبرضه لسه مش قادرة اكل ولا اشرب ولا حتى اتحرك معتنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل وربنا قادر يورينى فيكم اضعاف التعب اللى انا فيه عدلا وانصاف”.

وبين رسالة تهديد تحمل نبرة سحر أسود وحالة صحية تدهورت بلا تفسير خرجت قصة هدير حمدى إلى العلن لتترك وراءها أسئلة أصبحت حديث رواد التواصل الذين يرون ان الحقيقة لم تتكشف بعد وان الحكاية اكبر بكثير مما ظهر حتى الآن.

