إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

رنا عصمت

اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ أمراض القلب وفيما يلي بعض الخطوات المفيدة لصحة القلب.

1-تجنب التدخين ومشتقاته:

 فالتدخين يسبب تلف الأوعية الدموية ويُعد من أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2-اتباع نظام غذائي صحي:

احرص على تناول الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم، واللحوم الخالية من الدهون، وقلل من تناول الملح والسكر، وتجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

3-ممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي:

 إذا كنت تعاني من ، فإن فقدان حتى بزيادة الوزن ضعة كيلوغرامات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4-إدارة التوتر: 

يؤدي التوتر إلى تضيق الشرايين، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة أمراض الأوعية الدقيقة التاجية، ومن طرق التعامل مع التوتر: ممارسة الرياضة بانتظام، وتطبيق تمارين اليقظة الذهنية، والانضمام إلى مجموعات دعم اجتماعي.

5-التحكم في ضغط الدم و سكر الدم ومستويات الكسيترول: 

قم بإجراء تغييرات في نمط الحياة واستخدم الأدوية حسب توصيات الطبيب، مع الحرص على إجراء الفحوصات الدورية المنتظمة.

6-الحصول على نوم كافٍ:

فقلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشكلات صحية أخرى، يُنصح البالغون بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا للحفاظ على صحة القلب والجسم.

المصدر..DailyMedicalinfo

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب محاطر امراض القلب عملية تقليل مخاطر القلب

