اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ أمراض القلب وفيما يلي بعض الخطوات المفيدة لصحة القلب.

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

1-تجنب التدخين ومشتقاته:

فالتدخين يسبب تلف الأوعية الدموية ويُعد من أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2-اتباع نظام غذائي صحي:

احرص على تناول الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، ومنتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم، واللحوم الخالية من الدهون، وقلل من تناول الملح والسكر، وتجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

3-ممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي:

إذا كنت تعاني من ، فإن فقدان حتى بزيادة الوزن ضعة كيلوغرامات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4-إدارة التوتر:

يؤدي التوتر إلى تضيق الشرايين، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة أمراض الأوعية الدقيقة التاجية، ومن طرق التعامل مع التوتر: ممارسة الرياضة بانتظام، وتطبيق تمارين اليقظة الذهنية، والانضمام إلى مجموعات دعم اجتماعي.

5-التحكم في ضغط الدم و سكر الدم ومستويات الكسيترول:

قم بإجراء تغييرات في نمط الحياة واستخدم الأدوية حسب توصيات الطبيب، مع الحرص على إجراء الفحوصات الدورية المنتظمة.

6-الحصول على نوم كافٍ:

فقلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومشكلات صحية أخرى، يُنصح البالغون بالنوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا للحفاظ على صحة القلب والجسم.

المصدر..DailyMedicalinfo