الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية ومطروح.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 26 15

6 اكتوبر 26 15

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 15

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 16

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 13

كاترين 17 08

الطور 25 16

طابا 24 14

شرم الشيخ 28 19

الاسكندرية 25 15

العلمين 24 15

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 24 12

رأس غارب 26 17

الغردقة 27 18

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 28 20

حلايب 26 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 25 12

أسيوط 25 11

سوهاج 26 13

قنا 27 14

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 28 15