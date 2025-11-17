قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

محمد صبري
محمد صبري
رباب الهواري


وجه بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية لإدارة القلعة البيضاء مطالبًا بضرورة العمل بعيدًا عن الأضواء واحترامًا لاسم اللاعب الراحل محمد صبري.

وقال التابعي، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إنه لعب مع محمد صبري موسمين في الزمالك، وهو لاعب أسطوري داخل الملعب وخارجه.

وأكد بشير أن أي دعم أو مساندة لأسرة صبري يجب أن تتم في صمت ومن دون تصريحات إعلامية، قائلًا إن من يريد أن يفعل خيرًا فليفعل دون ضجة.

وفي حديثه عن المنافسة في الدوري المصري، قال التابعي إن قائمة بيراميدز الحالية تعد الأقوى من حيث الإمكانات مقارنة بالأهلي وكل الأندية المصرية، إلا أن الأهلي يتفوق فنيًا داخل الملعب.

وأضاف أن بيراميدز لن يكون منافسًا قويًا على لقب الدوري هذا الموسم بسبب غياب الطموح، رغم امتلاكه عناصر مميزة وقدرات مالية كبيرة.

أما عن وضع الزمالك، فأكد التابعي أن الفريق لن يعود إلى منصات التتويج إلا عندما تعمل الإدارة لمصلحة النادي وليس من أجل الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أن الأهلي على النقيض تمامًا، واستشهد بصفقة تريزيجيه قائلًا إن النادي أنهى التعاقد معه بسرية تامة دون ضجة أو تسريب.

محمد صبرى الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

