حسام المندوه يتكفل بتكاليف مدارس أولاد الراحل محمد صبري.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تكفيل الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بتكاليف مدارس ابناء الراحل نجم الزمالك السابق محمد صبري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"دكتور حسام المندوه يتكفل بتكاليف مدارس اولاد كابتن محمد صبري حتي نهاية الجامعة و الدكتور المندوه الحسيني هيتواصل مع بناته الكبار و ان شاء الله اكون حلقة الوصل بينهم و ده تقدير و احترام لنجم كبير مثل محمد صبري و الإهتمام بأولاده بعد رحيله".



تواجد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

كما تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في عزاء النجم الراحل .

وتستقبل أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.