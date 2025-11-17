حماس: غياب الغذاء والدواء والخيام خطر على حياة المدنيين العزل في الشتاء

أعلنت حماس، أن غياب الغذاء والدواء والخيام خطر على حياة المدنيين العزل لا سيما في فصل الشتاء، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن عددا من المواطنين الفلسطيني بينهم طفل أصيبوا جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأضافت أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف مباني سكنية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعية جيش الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وفي سياق متصل، أصيب، اليوم ، شاب أطلق عليه الاحتلال الرصاص ،بالقرب من جدار الفصل العنصري الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى لإصابته بجروح.



