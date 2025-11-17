لبنان يشدد إجراءات السلامة المرورية بعد زيادة غير مسبوقة في الحوادث

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن وزير الداخلية اللبناني أصدر سلسلة توجيهات جديدة بهدف الحدّ من الارتفاع غير المسبوق في حوادث السير المسجّلة هذا العام.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه الإجراءات جاءت عقب اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، التي حذّرت من تفاقم أعداد الضحايا والحوادث على نحو بات يستدعي تدخلاً عاجلاً، موضحا أنّ وزير الداخلية شدّد على ضرورة تكثيف دوريات قوى الأمن الداخلي، وتفعيل عمل الرادارات وإشارات المرور التي تعطلت خلال الأعوام الماضية بفعل الأزمات، وذلك لضبط المخالفات وتشجيع المواطنين على الالتزام بقواعد السلامة.

وأشار سنجاب إلى أن التوجيهات شملت أيضاً ضرورة التشدد في مراقبة السرعات المرتفعة وتشديد إجراءات السلامة، إضافةً إلى وضع ضوابط أكثر صرامة على استيراد السيارات المستعملة أو المتضرّرة من الخارج.