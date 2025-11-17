القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط

ألقت الاجهزة الامنية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، القبض على سائق المتسبب في مصرع 3 تلاميذ بينهم شقيقان اثناء عبورهم الطريق بعزبة أبو القاسم التابعة لقرية منقباد بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي ب 3 أطفال بطريق بني غالب/ منقباد بعزبة أبو القاسم ما أسفر عن مصرعهم .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " بسمة . م . ع " 10 أعوام، و " طارق . أ . ع " 14 عامًا، وشقيقه، " جمال . أ . ع " 12 عامًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.