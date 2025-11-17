للمناطق ذات الكثافة.. تشغيل 3 خطوط سير جديدة للسرفيس بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن إضافة وتشغيل 3 خطوط سير جديدة للسرفيس، لتلبية احتياجات التوسع العمراني والكثافة السكانية، وتوفير شبكة نقل متكاملة تسهل وصول المواطنين إلى كافة المرافق الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية وتيسير الحركة داخل مدينة كفرالشيخ وكانت كالتالى:

الخط الأول: طريق صبري القاضي - يميناً شارع جيهان - يميناً مزلقان الإنشاء والتعمير - يساراً بمحاذاة شريط السكة الحديد ومدرسة الإعدادية بنات فى اتجاه مكتب بريد الملك فؤاد _ يميناً وشارع مستشفى الزهراء - يساراً وشارع الضرائب - دوران الضرائب - شارع الـ ٤٧ - موقف دسوق وكوبري ميت علون - ثم العودة.

الخط الثاني: طريق صبري القاضي - المستشفى العسكري وكلية الدراسات الإسلامية - يميناً فى اتجاه ساحة القوات المسلحة - والرافد المتجه لكوبري الطريق الدولي - يميناً ثم موقف دسوق - والعودة.

الخط الثالث: طريق صبري القاضي - يميناً وشارع سكة روينة - شارع الشهيد الزواوي - ثم مستشفى الرحمة - شارع ٢٣ يوليو - شارع الدلتا - يميناً مزلقان السلخانة - مستشفى الأورام - يميناً شارع البلدية - موقف شنو والمنشأة مقابل محكمة الأسرة - ثم العودة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن كل خط سيعمل بعدد 20 سيارة تمناية قابلة للزيادة حسب الحاجة، مع حصر كامل للسيارات التمانية في دائرة المحافظة لتقنين وضعها والاستعانة بها في نقل الركاب، على أن تكون ذات لون موحد كمرحلة أولى لكل خط، للصالح العام.