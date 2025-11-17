قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال

ماكرون وزيلينسكي
ماكرون وزيلينسكي
محمد على

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين بأنه وقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة حربية من طراز رافال في إطار سعيه لتعزيز القدرة العسكرية للبلاد على المدى الطويل لمواجهة التدخل الروسي.

يزور زيلينسكي باريس لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت تزايدت فيه الهجمات الروسية المكثفة بالطائرات بدون طيار والصواريخ على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وأبلغت موسكو عن تقدم بري في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

١٠٠ طائرة رافال

صرح زيلينسكي لقناة TF1/LCI التلفزيونية الفرنسية أنه طلب 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال، حسبما ذكرت القناة. أكد الإليزيه العدد دون تفاصيل فورية عما إذا كانت هذه ستكون تحويلات من الأسهم الفرنسية أم مشتريات.

أظهرت لقطات تلفزيونية ماكرون وزيلينسكي يوقعان خطاب نوايا لشراء ما وصفه الإليزيه بأنه "معدات دفاعية فرنسية" أمام طائرة رافال والأعلام الفرنسية والأوكرانية في مطار فيلاكوبلاي العسكري.

قال زيلينسكي في منشور على منصة X يوم الأحد: "تمّ أيضًا إعداد اتفاقية تاريخية مع فرنسا، تتضمن تعزيزًا كبيرًا لطيراننا القتالي ودفاعنا الجوي وقدراتنا الدفاعية الأخرى. ووفقًا لجدول الزيارة، سيُعقد هذا يوم الاثنين".

كيف يمكن لفرنسا أن تساعد الدفاعات الجوية لأوكرانيا؟

دارت محادثات لعدة أسابيع لمعرفة كيف يمكن لفرنسا تقديم المزيد من الدعم العسكري للدفاعات الجوية الأوكرانية، على الرغم من أن حكومة ماكرون تواجه عدم استقرار سياسي ومالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة فرنسا على تقديم الدعم فعليًا.

تعهد ماكرون الشهر الماضي بتقديم المزيد من طائرات ميراج المقاتلة، بعد أن وعد في البداية بتسليم ست طائرات، ودفعة جديدة من صواريخ أستر 30 أرض-جو، التي تنتجها مجموعة إم بي دي إيه الأوروبية، لبطاريات الدفاع الجوي سامب/تي التي تشغلها أوكرانيا.

وقال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز في وقت سابق إن تزويد كييف بطائرات رافال المقاتلة متعددة الأدوار من صنع داسو سيكون جزءًا من اتفاقية طيران استراتيجية مدتها 10 سنوات. 

وقال المصدران إن بعض هذه الطائرات قد يأتي مباشرة من المخزونات الفرنسية، على الرغم من أن الجزء الأكبر سيكون طويل الأجل وجزءًا من جهود أوكرانيا لزيادة أسطولها إلى 250 طائرة حربية، بما في ذلك طائرات إف-16 الأمريكية وسلاح من السويد.

سيستغرق تشغيل الطائرات المتقدمة وقتًا نظرًا لبرنامج التدريب الصارم للطيارين المحتملين.

قال المصدران إن زيارة زيلينسكي قد تُسفر أيضًا عن صفقات لشراء المزيد من أنظمة الدفاع الجوي SAMP/T، من المخزونات الفرنسية الحالية أو من خلال طلبات طويلة الأجل من الجيل التالي، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار.

وأوضحت المصادر أنه لم يتضح بعد كيفية تمويل هذه الصفقات.

وفي إحاطة إعلامية قبيل زيارة زيلينسكي، قال مكتب ماكرون إن الهدف هو "تسخير التميز الفرنسي في صناعة الأسلحة لخدمة دفاع أوكرانيا" و"تمكينها من الحصول على الأنظمة التي تحتاجها للرد على العدوان الروسي".

وسيحضر زيلينسكي إحاطة من قِبل العديد من الشركات المصنعة، بما في ذلك داسو، قبل توقيع خطاب نوايا وعقود في وقت لاحق من اليوم، وفقًا لجدول أعمال الرئاسة الفرنسية الذي لم يُفصّل أي تفاصيل محددة.

وسيُعقد منتدى منفصل  يجمع الشركات الأوكرانية والفرنسية العاملة في قطاع الطائرات بدون طيار لمناقشة كيفية توحيد جهودها.

وقد سعت فرنسا، إلى جانب بريطانيا، إلى إنشاء تحالف يضم حوالي 30 دولة مستعدة لإرسال قوات ومعدات إلى أوكرانيا أو على طول حدودها الغربية بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

من الأهداف الرئيسية ضمان حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية واقتصادية طويلة الأمد كافية للحفاظ على قوة جيشها لردع أي تدخل.

