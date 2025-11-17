مصابة بالشلل الدماغي.. وفاة بطلة ألعاب بارالمبية عن عمر 28 عاما

توفيت البطلة الأولمبية الأسترالية بيغ غريكو عن عمر ناهز 28 عاما بعد تعرضها لما وصفه مسؤولون في ولاية جنوب أستراليا بواقعة طبية مفاجئة، بحسب قناة روسيا اليوم.

أول ميدالية ذهبية لأستراليا

وفازت بيغ التي ولدت بالشلل الدماغي بأول ميدالية ذهبية لأستراليا في دورة ألعاب ذات الاحتياجات الخاصة في طوكيو 2020 محققة الرقم القياسي العالمي في سباق 3000 متر فردي للسيدات سي 1–3 بالإضافة إلى الميداليات البرونزية في سباق الطريق سي1–3 للسيدات وسباق ضد الساعة.

كانت غريكو التي عانت الشلل الدماغي الذي أثر بشكل رئيسي في الجانب الأيمن من جسدها حصلت على وسام الاستحقاق الأسترالي لعام 2022 لخدماتها في الرياضة.

وكانت بطلة عالمية أربع مرات وحققت أيضا برونزيتين في طوكيو كما نالت جائزة أفضل دراجة بارالمبية على المضمار من اتحاد الدراجات الأسترالي عام 2019.

وقالت والدة غريكو ناتالي في بيان عبر موقع الاتحاد الأسترالي للدراجات واللجنة الأولمبية الأسترالية لذوي الاحتياجات الخاصة: "كانت بيج تعني كل شيء بالنسبة لنا أثر لطفها وعزيمتها ودفئها على عائلتنا يوميا جلبت الكثير من الفرح والفخر إلى حياتنا، وسيظل ألم رحيلها بداخلنا إلى الأبد. رغم حزننا الشديد بسبب خسارتها، فإننا فخورون للغاية بها وبالطريقة التي مثلت بها أستراليا".