رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 70

هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المملكة المغربية ملكًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الاستقلال المجيد، مؤكدًا أنها ذكرى غالية تجسد أسمى معاني النضال والكفاح الوطني والتلاحم بين القيادة والشعب للدفاع عن سيادة الوطن ومقدراته.

وأكد "اليماحي" أن هذه الذكرى تشكل محطة مضيئة في تاريخ المغرب والتي كانت نقطة انطلاق نحو التنمية والمضي قدمًا بالمملكة نحو مسيرة البناء والتقدم، مثمنًا ما حققته المملكة المغربية من منجزات على كافة المستويات في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، متمنيًا للمملكة المغربية وقيادتها وشعبها العزيز مزيدًا من النماء والازدهار.

https://youtu.be/YCIELpa7qic