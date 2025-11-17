إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا

أكد غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" في كييف، أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عدد من الدول الأوروبية تأتي في إطار "سباق تسلح" واضح تسعى من خلاله أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التقدم الروسي شرق البلاد.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن زيلينسكي وقع خلال محطته الأخيرة ما وصفه بـ"اتفاقية تاريخية" مع فرنسا، تتضمن تزويد أوكرانيا بـ100 طائرة مقاتلة من طراز رافال، إضافة إلى منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة وأنظمة متخصصة في مواجهة الطائرات المسيّرة الانتحارية. واعتبر الرئيس الأوكراني أن هذه الاتفاقية طويلة الأمد وتشكل محورا أساسيا في رفع كفاءة الدفاعات الجوية التي تحتاجها بلاده بشكل عاجل.

وأشار إلى أن الزيارة الأوروبية للرئيس الأوكراني تتزامن مع استهداف روسي مكثف للبنية التحتية الأوكرانية ومنشآت الطاقة، ما يدفع كييف إلى البحث عن دعم عسكري وتقني يحول دون انهيار قطاعات حيوية داخل الدولة، مضيفا أن زيلينسكي وقع أيضا اتفاقا مع رئيس الوزراء اليوناني لنقل إمدادات الغاز إلى أوكرانيا عبر مسار يشمل بلغاريا ورومانيا وصولا إلى أوديسا، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الشتاء.