حازم بدوي: إلغاء الانتخابات حال أي تجاوز في أي لجنة

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة من المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات.

وأضاف حازم بدوي، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة مستقلة ولها كامل الهيمنة على الانتخابات ولها الحق في إلغاء الانتخابات كاملة أو في بعض الدوائر.

وردا على سؤال فشل بعض المرشحين في تقديم تظلمات ومنع بعض الصحفيين من دخول لجان الانتخابات، قال رئيس الهيئة إن التظلم يقدم للجنة العامة ثم يرفع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون، مؤكدا أننا كلنا حريصون على الحق ولن نقبل بظلم أبدا.

وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم بحث التظلمات وسيتم إعلان القرارات غدا مع إعلان نتيجة الانتخابات، مؤكدا أن أي تجاوز حصل في أي لجنة حتى لو لجنة فرعية ستبطل الدائرة بالكامل.