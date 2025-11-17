مفتي الجمهورية: حماية العقول تتحقق بتأسيس منهج علمي راسخ يعيد ربط الشباب بدينهم الصحيح

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن الوعي ليس من الموضوعات الثانوية التي يمكن التغاضي عنها لأن الأزمة التي يواجهها العالم عامة والأمة الإسلامية خاصة هي أزمة وعي تترك آثارا سلبية على المجتمعات من خلال ما تنشره بعض المنصات الرقمية من أفكار مغلوطة ودعوات هدامة تستهدف الطعن في الدين أو النيل من اللغة أو التقليل من قيمة التاريخ أو تشويه الانتماء الوطني وهي مكونات الهوية التي تنطلق منها مسيرة البناء والعمران.

محاضرة مفتي الجمهورية بعنوان "عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات

جاء ذلك خلال كلمة مفتي الجمهورية في محاضرة بإحدى الجامعات تحت عنوان: "عودة الوعي الإسلامي الصحيح لدى شباب الجامعات".

وأوضح مفتي الجمهورية أن الوعي الديني حين ينفصل عن مقاصده الحقيقية ويقع تحت تأثير تأويلات أصحاب الغلو تتولد ظواهر خطيرة منها الإسلاموفوبيا رغم أن الشرائع كافة أجمعت على حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وأضاف العلامة ابن عاشور إلى هذه الضرورات مقصد الوطن الذي يلتئم به كيان الإنسان واستقراره.

المفتي: التطرف بنوعيه الديني واللاديني يمثل خروجًا عن الجادة الاجتماعية والأصول الدينية

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن التطرف بنوعيه الديني واللاديني يمثل خروجا عن الجادة الاجتماعية والأصول الدينية والدعوة إلى حرية منفلتة لا تضبطها القيم في حين أن القرآن الكريم أرسى قاعدة أصيلة بقوله: (لا إكراه في الدين).

وأشار المفتي إلى أن بعض المصطلحات التي تبدو في ظاهرها رحمة تخفي في باطنها خطرا شديدا مثل الدعوات الداعمة للشذوذ والإلحاد والمساكنة أو التشكيك في الثوابت الدينية أو النيل من الرموز مؤكدا أننا في حاجة إلى وعي يزاوج بين الروح والمادة وبين العقل والعلم بما يقود إلى النهضة والعمران والفوز في الآخرة.

وأشار المفتي إلى أن من أبرز أسباب تزييف الوعي قلة القراءة وعدم التثبت والاعتماد على نقل المعلومات من غير مصادرها وهو آفة العصر الرقمي حيث تنتشر الأخبار المضللة وتنعكس على اتجاهات الناس فتقود إما إلى الغلو والتشدد أو إلى الإباحة والانفلات وهما طرفا التطرف.

وشدد على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم كما أمر الله تعالى ومحذرا من الاعتماد الكامل على العقول الصناعية لأنها تعكس ما يتم تغذيتها به ولهذا فكما يلجأ الناس إلى الأطباء والمهندسين في تخصصاتهم يجب الرجوع إلى أهل العلم فيما يتعلق بالدين

وأوضح مفتي الجمهورية أن غياب الوعي يرتبط كذلك بالعوامل الاجتماعية التي يتشرب الإنسان منها الأفكار والعادات فقد ينشأ بعض الشباب في بيئة متشددة تغيب عنها القيم المتزنة وقد ينشأ آخرون في بيئة لا تقيم للدين وزنا بينما هناك من ينشأ في بيئة تراعي القيم والأعراف والوسطية وفي كل الأحوال يبقى الإنسان مسؤولا عن وعيه لأن المسلم كيس فطن قادر على التمييز وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك العصبية الجاهلية وألا يكون المسلم إمعة يقلد الناس في خيرهم وشرهم.

المفتي: العقل حين ينفصل عن الإيمان والقيم يفقد بوصلته

وأكد المفتي أن الوعي أساس النهضة والتعمير لأنه يضع الدين في موضعه الصحيح ويمكّن الإنسان من مقاومة أوهام العرف والتقاليد وأوهام السوق واللغة التي تحدث عنها فرانسيس بيكون باعتبارها أبوابا واسعة لتزييف الوعي.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن بعض الأفكار المتطرفة قسمت الناس إلى مؤمن وكافر وانطلقت من أيديولوجيات لا تقبل الرأي الآخر وتضع المخالف في قفص الاتهام رغم أن الشريعة جاءت لتهذيب العقل وإرشاد الإنسان إلى طريق الصلاح.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع اليوم كثرة الاتهامات المتبادلة وإصدار الأحكام على الآخرين ورميهم بالكفر دون علم مؤكدا أن الشباب هم الأمل المشرق وأن الرسالة العلمية والأخلاقية ستنتقل إليهم بما يحملونه من عقول نقية وفطر سوية تسهم في خدمة الوطن والدين من خلال الوعي الرشيد والقراءة المتأنية.

ووضّح مفتي الجمهورية أن قراءة النصوص الدينية تحتاج إلى تدريب ومعرفة بعلوم اللغة والمنطق وأن الفتوى لا تبنى على العاطفة وإنما على منهج تخصصي منضبط.

وأضاف مفتي الجمهورية أن هناك منظمات تسعى إلى النيل من الوعي الوطني من خلال الطعن في الوطن واللغة والدين وأن بعض الفتاوى المغلوطة ربطت بين الإنجازات الوطنية وبعض الشبهات بهدف التشكيك في المسيرة العامة للمجتمع رغم أن العقل السليم يدرك تهافت هذه الدعاوى.

وألمح مفتي الجمهورية إلى أن أول ما نزل من القرآن دعوة صريحة إلى العلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن من سلك طريق العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة مبينا أن الدين ليس عائقا أمام التقدم بل هو أساس العلم والنهضة والكرامة الإنسانية

وبيّن مفتي الجمهورية أن بعض الفئات استخدمت العلم بعيدا عن أخلاق العلم فظهرت ممارسات علمية تهدد الإنسانية مثل صناعة الفيروسات وتوجيه التقنية توجيها يفتقد القيم ولهذا جاءت الدعوة الدينية لربط العلم بالأخلاق.

ونوه بأن الفلسفات النفعية التي تبرر الوسيلة بالغاية أدت إلى تدمير حضارات كثيرة بينما دعا الإسلام إلى احترام الإنسانية وصيانة الكرامة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الأخلاق في الإسلام ثابتة لا تتغير فهي لا تميز بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وأكد أن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأن هذا الثبات الأخلاقي يمثل سياجا يحفظ هوية المجتمع ووعيه ويحميه من الانجراف وراء دعاوى التطرف أو الانفلات

وفي سياق متصل، أوضح المفتي أن الوعي يمثل الركن الأصيل في بناء شخصية الشباب وفي حمايتهم من التيارات التي تسعى لاختطاف عقولهم.

وأكد أن الجماعات المتطرفة اعتمدت عبر تاريخها على تشويه المفاهيم الدينية واستغلال عاطفة الشباب الدينية لتسويق أفكار الغلو والتكفير وأن حماية العقول لا تكون بالشعارات بل بتأسيس منهج علمي راسخ يعيد ربط الشباب بدينهم في صورته الصحيحة وينمي قدرتهم على التمييز بين الخطاب الرشيد والخطاب المنحرف موضحا أن استعادة الوعي ضرورة حضارية ترتبط بسلامة المجتمع واستقراره.

وشدد المفتي على أن الشباب يمتلكون طاقة كبيرة إذا لم توجه التوجيه السليم تحولت إلى فرصة للاختراق من قبل الجماعات الفكرية المتشددة أو التيارات اللادينية التي تتخفى خلف دعاوى الحرية.

وأوضح أن العقل حين ينفصل عن الإيمان والقيم يفقد بوصلته وأن التربية الواعية هي وحدها القادرة على صناعة جيل قوي يدرك مقاصد الدين ويعي تحولات العصر ويتعامل معها بميزان الحكمة والاعتدال.

وتابع أن الغلو حين يواجه بغلو مضاد تتضاعف الانقسامات بينما الوسطية المستنيرة هي القادرة على إعادة التوازن الفكري وبناء إدراك يقوم على البحث والحوار والفهم العميق.

وتناول المفتي في محاضرته أبرز التحديات الفكرية التي تواجه الشباب في ظل الواقع الرقمي المفتوح ومنها فوضى الفتاوى وضعف الارتباط بالهوية وانتشار التأويلات العابرة للنصوص الدينية وتحولات الخطاب العالمي تجاه الدين موضحا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب خطابا مؤسسيا منضبطا يعزز الثقة بالمصادر الشرعية ويعيد الشاب إلى الفضاء المتوازن الذي يجمع بين المعرفة الدينية الصحيحة والرؤية الواقعية

وبيّن مفتي الجمهورية، أن قضايا مثل الغلو في التكفير أو التفريط في الإيمان كانت انعكاسا لغياب المنهج العلمي القائم على فهم النصوص في ضوء مقاصدها وأن الرد العلمي الرشيد كان دائما بداية الإصلاح مؤكدا أن ضبط العقل بضوابط الأخلاق يمثل صمام أمان حقيقيا يمنع انحراف التفكير ويعيد للعقل قدرته على الحكم المتوازن

المفتي: القيم الأخلاقية المتجذرة في وعي الشباب تمنحهم القدرة على المشاركة الإيجابية في بناء الوطن

وأوضح المفتي أن الوعي لا ينفصل عن الأسرة وأن الشاب الواعي قادر على صناعة بيئة أسرية مستقرة تسهم في حماية المجتمع من التفكك موضحا أن القيم الأخلاقية حين تترسخ في وعي الشباب تنعكس على سلوكهم وتمنحهم القدرة على البناء والمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن وأن التجارب أكدت أن الأسرة الواعية هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للتأثير السلبي على عقول الأبناء

وأكد أن استعادة الوعي ترتبط ببناء علاقة متوازنة بين العقل والوحي وأن العقل الصحيح هو الذي يفهم النص ويستوعب مقاصده ويتفاعل مع الواقع بما يحقق المصلحة مشيرا إلى أن الشاب الذي يمتلك إيمانا راسخا ووعيا فكريا يصبح قادرا على مواجهة تحديات العصر مثل العولمة الثقافية وتداعيات الذكاء الاصطناعي وتغير أنماط المعرفة مؤكدا أن المؤسسات الدينية في مصر وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء تقوم بدور مهم في تقديم خطاب رصين يسهم في تأهيل الشباب.

وخاطب المفتي الطلاب خلال المحاضرة، قائلا: إنكم رصيد الأمة ومحل أملها وإن الإيمان حين يسكن قلوب الشباب يفتح لهم آفاق القوة والعزيمة ويجعلهم نماذج مضيئة في المجتمع، مبينا أن التاريخ الإسلامي حافل بنماذج الشباب الذين حملوا رايات الوعي والثبات وأن شباب اليوم قادرون على صناعة مستقبل أقوى إذا امتلكوا الوعي الصحيح وتسلحوا بالقيم والعلم.

واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة استمرار اللقاءات العلمية والفكرية التي تعزز وعي الشباب وتفتح لهم مسارات أعمق لفهم الدين والحياة.