الهيئة الوطنية للانتخابات: فحص الشكاوى والتظلمات الواردة حتى لو ألغيت الانتخابات بأكملها

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد التظلمات التي تم تقديمها للهيئة ٨٨ تظلم حتى الآن وسوف يتم التحقيق فيها قبل إعلان النتائج.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اي لجنة حدث بها اجراءت غير قانونية سوف يتم إلغاء الإنتخابات البرلمانية بها تماماً وجاري الفحص والتحقيق في 88 تظلم.

وبحسب الجدول الزمني، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة الأسبوع الماضي، وذلك بعد مراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين الذي أعلنته اللجان العامة في 70 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، كما أضافت أصوات المصريين بالخارج.