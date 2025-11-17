الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع

قال سامي شاهين أمين الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية، إن حديث الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن حرص القيادة السياسية على أن تكون العملية الانتخابية نموذجًا للنزاهة والانضباط، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة.



‎وأضاف شاهين أن استعداد الرئيس لاتخاذ أي قرار- بما في ذلك إعادة الانتخابات في بعض الدوائر- يؤكد أن الدولة لا تسمح بوجود شك واحد في النتائج، وأن الإرادة الحقيقية للمواطن هي المرجع الأول والأخير.

بيان الرئيس السيسي بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

جاء ذلك تعليقا على بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرحسابه الرسمي على فيس بوك، بشأن انتخابات النواب، حيث كتب: "إنه تابع ما تم رصده من أحداث وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت بها مناسة بين المرشحين الفرديين، مؤكداً أن فحص هذه الوقائع والبتّ في الطعون المتعلقة بها، هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها هيئة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها.

وأكد الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالباً إياها بالتدقيق الكامل عند فحص الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بأمانة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

كما شدّد الرئيس على ضرورة تعزيز الشفافية، من خلال التأكد من حصول كل مندوب لمرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات باللجان الفرعية، لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب داخل مجلس النواب.

وأشار الرئيس إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح حال تعذر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء كان ذلك بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تتم إعادة الانتخابات في تلك الدوائر لاحقًا.