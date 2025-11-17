حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب جاءت بمثابة إعادة لنبض المشهد السياسي والانتخابي، في وقت تحتاج فيه الساحة المصرية إلى كلمة حاسمة تؤكد الثقة وتعيد الاطمئنان للمواطن وتضع كل الأطراف أمام مسؤوليتها الوطنية.

وأضاف رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رسالة الرئيس كانت واضحة في تأكيد التزام الدولة المصرية ومؤسساتها بإجراء انتخابات حقيقية تتسم بالشفافية والنزاهة وتعبر عن رأي المواطنين.

وشدد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على أن أي محاولة للتشويش أو التلاعب أو بث الشائعات لن يُسمح بها، لما تمثله من تأثير سلبي على الإرادة الشعبية وتعطيل لاستحقاق دستوري مهم.

وذكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن تدخل الرئيس بهذا الوضوح يعكس إدراكه العميق لما يشعر به المواطن المصري، وحاجة الشارع إلى تدخل القيادة السياسية عند الضرورة لتصويب المسار وتهدئة المخاوف وإغلاق أبواب الشائعات والتأويلات المغلوطة.

وواصل، أن صوت الرئيس حين يوجّه رسالة للمواطنين يعيد الانضباط ويؤكد أن الدولة المصرية صاحبة قرار ورؤية، وأن مؤسساتها تعمل تحت مظلة من المتابعة الدقيقة من الرئاسة.

وأكد، أن الرئيس يرى ويستمع ويراقب كل ما يجري داخل مؤسسات الدولة والشارع على حد سواء. وأكد أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في المخالفات التي شهدتها بعض الدوائر وإصدار القرارات اللازمة بشأنها تأتي في إطار متابعة رئاسية دقيقة للعملية الانتخابية.

وأردف، أن حديث الرئيس عن أهمية المنافسة الشريفة ودور الأحزاب في دعم الحياة السياسية يعكس توجهاً نحو مرحلة أكثر نضجاً من التعددية والمسؤولية الوطنية.

وبيّن أن حزب الاتحاد ملتزم بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق، وأن رؤية الرئيس ومتابعته تعزز وعي المواطن وتشعره بأن حقه مصان وأن القيادة السياسية حريصة على ضمان اختياراته بضمانات حقيقية تحقق الاستقرار وتعزز الديمقراطية داخل الدولة المصرية.