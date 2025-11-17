نائبة: توجيهات الرئيس عن الانتخابات تعبر عن احترام مؤسسات الدولة وتدعم المسار الديمقراطي

أشادت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بالأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المنافسات الفردية بـ انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن حرص الرئيس على متابعة التفاصيل وإصدار توضيحات رسمية يعكس التزام الدولة الكامل بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأكدت الدكتورة حنان، أن الرئيس وضع الأمور في نصابها الصحيح حين شدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بفحص تلك الأحداث والفصل فيها، بما تمتلكه من استقلالية كاملة وإطار قانوني يحكم عملها، مشيرة إلى أن هذا التأكيد من رأس الدولة يبعث برسالة واضحة حول احترام مؤسسات الدولة ودعم المسار الديمقراطي.

وأضافت أن بيان الرئيس يجسد رؤية القيادة السياسية في تحقيق انتخابات عادلة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطن، وتغلق الباب أمام أي محاولات للتشكيك أو بث الفوضى، لافتة إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت الحاسم يعزز الثقة العامة ويؤكد أن الدولة ماضية في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وأشارت الدكتورة حنان وجدي إلى أن المصريين أثبتوا خلال الأيام الماضية وعيهم الوطني وحرصهم على المشاركة، وأن ما جاء في بيان الرئيس يمثل دعوة جديدة لدعم الاستحقاق الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وختمت بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لدعم الحياة السياسية وتعزيز دور البرلمان باعتباره شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل مصر.