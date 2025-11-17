القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من قرارات التعيين الجديدة وذلك في إطار خطة دعم المواقع الإدارية والارتقاء بمنظومة العمل.

شملت قرارات التعيين كلا من:

مهندس أحمد محمد رمضان رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وجدير بالذكر أن م. أحمد محمد رمضان شغل عددًا من المناصب القيادية خلال مسيرته، آخرها كان رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاقصر، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة الهندسية.

تعيين مهندس أحمد سعيد عرفة رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف

تعيين مهندس أحمد سعيد عرفة رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

ويُذكر أن م. أحمد عرفة سبق له تولي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، كما عمل مستشارًا بالشركة القابضة.

تعيين المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي عبد القادر رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

والذى تولى العديد من المواقع القيادية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها:

نائب رئيس جهاز مدينة العبور، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ورئيس جهاز مدينة خليج السويس.

وتؤكد الشركة القابضة أن هذه الحركة تأتي في إطار الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتميزة لدعم أداء الشركات التابعة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. المقدمة للمواطنين.