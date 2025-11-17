قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب
عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات
موتوا بغيظكم.. حسام حسن يرد على منتقدي منتخب مصر
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
اقتصاد

القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح

القابضة للمياه
القابضة للمياه
آية الجارحي

 أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من  قرارات التعيين الجديدة وذلك  في إطار خطة دعم المواقع الإدارية والارتقاء بمنظومة العمل.

شملت قرارات التعيين كلا من:

 مهندس أحمد محمد رمضان رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وجدير بالذكر أن م. أحمد محمد رمضان شغل عددًا من المناصب القيادية خلال مسيرته، آخرها كان رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاقصر، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الإدارة الهندسية.

تعيين مهندس أحمد سعيد عرفة رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف

تعيين مهندس أحمد سعيد عرفة رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

ويُذكر أن م. أحمد عرفة سبق له تولي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، كما عمل مستشارًا بالشركة القابضة.

تعيين المهندس أحمد إبراهيم الدسوقي عبد القادر رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

والذى تولى العديد من المواقع القيادية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها:

نائب رئيس جهاز مدينة العبور، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ورئيس جهاز مدينة خليج السويس.

وتؤكد الشركة القابضة أن هذه الحركة تأتي في إطار الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتميزة لدعم أداء الشركات التابعة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. المقدمة للمواطنين.

منظومة العمل المهندس أحمد جابر شركة مياه الشرب والصرف الصحي ئيس جهاز مدينة العبور

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

