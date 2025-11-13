رئيس القابضة للمياه يتفقد الإدارات والقطاعات ويحث العاملين على التميز

في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على المتابعة المستمرة لأداء القطاعات والإدارات المختلفة، قام المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة تفقدية شملت مرورا على جميع الإدارات والقطاعات الفنية والإدارية بديوان عام الشركة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الخطط والبرامج المقررة لتطوير مستوى الأداء المؤسسي.

وخلال الجولة، عقد رئيس القابضة لقاءات مع العاملين والمسؤولين في الإدارات المختلفة، استمع خلالها إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مزيد من التطوير في الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 13-11-2025 البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات

وشدد المهندس أحمد جابر على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة، وتنفيذ برامج التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسهيل تقديم الخدمات، مؤكدًا أن الشركة القابضة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في مختلف القطاعات.

كما وجه بضرورة تعزيز التواصل بين الإدارات المختلفة وتفعيل آليات المتابعة والتقييم المستمر، لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية، ومواكبة توجهات الدولة في تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ضمن رؤية مصر 2030.

وفي ختام جولته، وجّه رئيس القابضة الشكر لجميع العاملين على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، وداعيًا الجميع إلى الاستمرار في العمل بروح الإخلاص والانتماء، بما يليق بمكانة الشركة القابضة وشركاتها التابعة ودورها الحيوي في خدمة المواطن المصري.