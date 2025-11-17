دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب

اطمأن طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، على ترتيبات رحلة الفريق الأحمر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 28 نوفمبر 2025.

وتواصل قنديل مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة؛ للتنسيق في كل الأمور التي تخص الرحلة.

واطلع طارق قنديل على كل الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع جهاز الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

وكان مجلس إدارة النادي قرر تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، لمواجهة الجيش الملكي.