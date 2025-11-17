ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك الموج الأحمر 8 والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتى.

وشمل التدريب تنفيذ عدد من الرمايات المختلفة بواسطة القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب , كذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة ، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية , بالإضافة إلى تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحى ، كما تم تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة للوحدات المشتركة فى التدريب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان عملى على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية ، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات البحرية لكافة الدول المشاركة فى التدريب.