خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قاهر دهناني، المدير التنفيذى والشريك بشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن ، وذلك لبحث فرص التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات لدعم استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الواعدة، وذلك في إطار زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالية لدولة جنوب أفريقيا.

و قال الوزير إن الدولة تنفذ إصلاحات سياسية وهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لمصر، والرقمنة، ووضع استراتيجيات واضحة لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للبلاد، مؤضحاً أن مصر تتمتع بتاريخ وثقافة وجغرافيا فريدة يمكن الاستفادة منها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

القطاعات الواعدة في مصر والتي تمثل فرصًا للنمو الاقتصادي

واستعرض الخطيب القطاعات الواعدة في مصر والتي تمثل فرصًا للنمو الاقتصادي، بما في ذلك السياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذه القطاعات وربطها برؤية الدولة للتحول الاقتصادي المستدام.

وتناول الوزير خلال اللقاء الصناعات الواعدة في مصر، والتى تشمل إنتاج الألواح الشمسية، وطاقة الرياح، وتحلية المياه، والسيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرص استثمارية هامة بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة والموقع الاستراتيجي لمصر، مع العمل على تحديد القطاعات التنافسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد.

ومن جانبه، أعرب قاهر دهناني المدير التنفيذى والشريك بشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن عن اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدا حرص الشركة على تقديم الخبرات الاستشارية اللازمة لدعم استراتيجية الدولة في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.